En La Perla, embarazos adolescentes no han aumentado

Aunque los índices de embarazos a temprana edad no han disminuido en La Perla "al menos tampoco han aumentado", por lo que el DIF de este municipio seguirá trabajando en la prevención, señaló la presidenta del organismo, Ruth García Meza.

"Principalmente estaremos trabajando en la prevención, tanto de embarazos no deseados como adicciones y enfocados también en los padres. Nosotros creemos que la raíz, el pilar, son los padres, entonces con el acceso de los jóvenes a redes sociales y la facilidad con que se puede contar con la droga, hay que estar más alerta con los hijos", expuso.

García Meza indicó que el año pasado trabajaron con pláticas y sensibilización en estos temas y desde ahora ya se están programando estas actividades para que el 2020 sea un mejor año, más seguro y tranquilo para todos.

Mencionó que en lo que va de esta administración no se ha elevado el número de embarazos no deseados, pero tampoco ha disminuido, porque el tema de los usos y costumbres también incide en las comunidades y a intención es hacer conciencia en que los jóvenes no deben casarse a temprana edad, que deben pensar antes en sus estudios.

La presidenta del DIF fue entrevistada antes de encabezar el Festival del Día de Reyes que se llevó a cabo en el auditorio municipal, en donde los pequeños fueron agasajados con juguetes, bocadillos y el show de "Chicharrita y Cascabel", quienes divirtieron a los niños y sus madres.

Cabe mencionar que a fin de que todos los menores del municipio tuviera un Día de Reyes, desde el pasado jueves se integraron algunas brigadas en donde incluso participó el alcalde Miguel Ángel Bautista, que recorrieron las 42 comunidades para dar un obsequio a los infantes.

Este mismo lunes, el munícipe salió a recorrer El Salto, San Miguel Chinela Rancho Viejo, Galicia, El Comal, Pilancón, Agua Escondida y Xometla, entre otras.

Cabe mencionar que en esta temporada los infantes ayudan a sus padres en las labores del campo, por lo que para garantizar que nadie se quede sin un obsequio, en el regreso a clases también se visitarán escuelas.