La escuela primaria Dolores León, ubicada en la localidad de Loma del Cojolite , perteneciente al municipio de Misantla , no cuenta con docentes, lo que hace que los padres de familia estén preocupados porque sus hijos se están retrasando, indicando que esta situación ya tiene cinco meses y la Secretaría de Educación de Veracruz no ha destinado a profesores .

Este lunes, padres de familia acudieron a Palacio Municipal, a fin de plantear el problema que están atravesando en la escuela primaria; solicitaron al alcalde que intervenga ante la SEV y se pueda dar solución a esta problemática.

Noticia Relacionada Orquesta Juvenil engalanará el aniversario de Misantla

"Tenemos este problema desde finales de agosto, se fueron dos maestros de jubilatorio, y se quedó una sola maestra, la maestra era la directora y ahora atiende a los tres grupos; a mi hijo de segundo grado le tocaba un día por semana ir a la escuela. Anduvimos dando vueltas, ya fuimos a las instancias a Xalapa, desgraciadamente no hemos tenido ninguna respuesta favorable, hemos estado presionando y no más no".

Añadieron que por el mes de noviembre, les enviaron a dos profesores para cubrir el interinato, pero al irse de vacaciones, los que cubrían estas dos plazas ya no regresaron al centro educativo, cargado el trabajo administrativo y pedagógico a la única profesora que se cuenta a la fecha.

"Enero iniciaron las clases con la única maestra de nuevo y se enfermó, y la escuela por el momento está cerrada; nos dicen que la matrícula está muy baja, pero es debido a la misma problemática, la misma situación de que no hay maestros. Los papás están mandando a los niños a otras escuelas aquí a Misantla, incluso algunos niños ya no van a la escuela".

Manifestaron que ahora con los niños que quedaron, los padres de familia acudieron ante el alcalde municipal este lunes de atención ciudadana.

"Afortunadamente ya tuvimos una respuesta favorable, ya se está comunicando con las personas que debe, y como dice el presidente la educación es lo primero", expresaron.