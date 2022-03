En la impunidad; a dos años de la muerte de María Elena Ferral

Pedro, integrante de Artículo 19, indicó que la violencia prevalece porque no existe prevención y atención directa con las autoridades y defensores de los derechos humanos. La crisis de violencia sobrepasó los mecanismos de protección.

Noticia Relacionada Bitcoins se extenderán por todo el mundo: Experto

El caso de Elena Ferral –agregó- resalta, porque desde el año 2016 y 2018 avisó y alertó ser víctima de violencia y amenazas que, por su labor periodística, estaba en riesgo, y donde están involucrados autoridades y grupos delincuenciales de la región.

Condenó que a dos años del crimen la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene la impunidad, no hay protección para las víctimas y no existen investigaciones; "personas detenidas no es justicia. Es parte del proceso porque se tiene que llevar ante la justicia a los responsables, autores intelectuales y todas las personas involucradas en las agresiones".

En su mensaje, el activista aseguró que el estado resalta a nivel nacional por la alta incidencia de agresiones y homicidios contra trabajadores de medios de comunicación.

Recordó que de acuerdo a las estadísticas registradas por la agrupación, del año 2010 al 2020 Veracruz se mantuvo dentro de los cinco estados con más agresiones contra la prensa en el país.

En la República Mexicana, desde el año 2000 están documentados más de 150 asesinatos de periodistas.

La representante de Reporteros sin Fronteras, Balbina Flores Martínez, refirió que el asesinato dejó al descubierto lo que se ha ido convirtiendo en un patrón constante en los asesinatos de periodistas en México: la presencia de la narco política y su aliada, la impunidad.

Por el crimen de María Elena Ferra seis personas permanecen detenidas; "hombres considerados sacrificables en las filas de la delincuencia al ser los presuntos autores materiales. El resto —presuntos autores intelectuales—, están prófugos".