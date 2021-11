A pesar de que la salud es un derecho constitucional de los seres humanos, en México sigue sin garantizarse esta y problemáticas severas, por ejemplo la relacionada con adicciones en el municipio de Ixhuatlancillo , no son atendidas por las autoridades de ningún nivel, señaló Aidee Flores Ángel , integrante de la organización Mujeres por el Desarrollo de Ixhuatlancillo .

"Hace unos días todos en el pueblo dimos cristiana sepultura al menor de apenas 16 años, y aunque se hizo un llamado público a las autoridades para atraer su atención a esta situación, no hubo nada, no hubo respuesta", indicó.

La integrante de esa asociación civil señaló que el tema de las adicciones y los suicidios que se han dado entre jóvenes, algunos de ellos menores de edad, de veinte años a la fecha, han sido para este pueblo peor que la pandemia del COVID-19, pero no se han llevado a cabo acciones efectivas por parte de las autoridades para apoyarles.

Señaló que saben que en este país las autoridades no atienden las necesidades de la población, sino que tienen que ser los mismos ciudadanos los que se deben "poner las pilas" y actuar en consecuencia.

Reconoció que difícilmente esperan algo de las autoridades de cualquier nivel de gobierno, por lo que ellos, de manera organizada, seguirán trabajando y buscando apoyo quizá en otras asociaciones civiles, para transformar lo que está mal en su pueblo.

"Ya no creemos en los superhéroes, ya nos dimos cuenta que no existen y a nosotros, los jodidos, no nos sirven para nada", acotó.