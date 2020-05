En Ixhuatlancillo, entregan despensas con recursos del Fortamun

Tras iniciar con la entrega de despensas a 5 mil familias del municipio de Ixhuatlancillo, el alcalde Israel Pérez Villegas señaló que estos apoyos se hacen con recursos del Fortamun, pues hasta ahora este municipio no ha recibido ningún apoyo ni del gobierno estatal ni del federal por la pandemia, además de que consideró no se hace ningún bien al no darles información a los alcaldes sobre los casos de coronavirus en sus municipios.

Comentó que se tomó la decisión de ayudar a la gente porque la mayoría son comerciantes y en estos momentos su actividad está restringida en todo el país, por lo que hay familias que no tienen ya alimentos.

Agregó que se decidió tomar recursos del Fortamun para dar ese apoyo a un total de 5 mil familias en el municipio y este día se inició en la cabecera municipal, pero se recorrerá toda la cabecera y todas las colonias, pues acudirán casa por casa para que a todos les toque.

Apuntó que para llevar a cabo esta actividad se tomaron todas las medidas preventivas necesarias, pues hay personal dando gel antibacterial a quienes van llegado, otros les dotan de cubrebocas y se cuidó que guardaran la sana distancia.

Señaló que la gente busca primero a las autoridades municipales, que son las más cercanas, pero luego ven que sale en las noticias que llegan camiones con despensas a algún lugar y no se sabe dónde es, pues al municipio nunca se han acercado ni ha llegado nada, ni siquiera gel, todo se ha adquirido con recursos propios.

Indicó que si la pandemia se extiende se deberá hacer otra entrega, pero este martes se darían 400 y el miércoles acudirán a Chorro de Agua y parte de Rancho Pala y así toda la semana en la cabecera, pero irán a Chicola a las colonias Antonio Luna, México, Alcatraz para dejar una despensa por casa.

El alcalde mencionó que hasta ahora se conoce que ha habido un solo caso sospechoso de COVID-19 en el municipio, pero aunque cuando se anunció buscaron el acercamiento con las autoridades de salud para conocer los detalles en torno al caso y aplicar algunas medidas, no se les dio a conocer nada.

"Pareciera que se esconde algo, nosotros queríamos saber quiénes eran para apoyar, pero no se sabe por qué no dan la información a los presidentes municipales, que deberían ser los primeros que vean qué requiere la gente", apuntó.