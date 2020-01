En franca provocación, grupos religiosos irrumpen en foro sobre igualdad y no discriminación en Orizaba

En total provocación, feligreses católicos se presentaron en el Encuentro por la Igualdad y la No Discriminación y a gritos y hasta empujones interrumpieron la actividad que se llevaría a cabo en la sala Eiffel del Palacio de Hierro.

Encabezados por los representantes del Frente Nacional por la Familia en la zona, Gabriel Miranda, en Orizaba, y Luis Arturo Solís Bravo, en Córdoba, los integrantes de esta agrupación prorrumpieron en gritos cuando se inició la presentación del evento.

Debido a que uno de los integrantes del Frente Nacional por la Familia le dio un empujón con las dos manos a la directora del Colectivo Feminista, María de la Cruz Jaime García, así como otros roces, la situación estuvo a punto de pasar a un enfrentamiento.

Finalmente, el público que acudió al encuentro optó por no mantener silencio en su mayoría, mientras los diputados y hasta el director de Turismo del ayuntamiento, Jobo Lara Rivera, pedían respeto a quienes sí les interesaba escuchar lo que se iba a explicar.

A pesar de que en el evento también estuvieron presentes dos pastores evangélicos representantes de agrupaciones, Alfredo Luna Murillo, del CRIEEV, y Fernando Jara Todd; éstos mantuvieron la compostura, pues externaron sus protestas pero se mantuvieron en sus asientos.

Con el fin de calmar los ánimos, la diputada Mónica Robles salió para dialogar con los representantes del Frente Nacional por la Familia y algunos de sus integrantes, con quienes se reunió en uno de los salones de la planta baja.

Al término, los integrantes del Frente salieron y comentaron a los demás que no encontraban eco a sus demandas, por lo que mejor acudirían al Congreso del Estado a manifestarlas.

Mientras tanto, en la Sala Eiffel se pudo llevar a cabo la plática informativa y posteriormente hubo participación de los asistentes, entre los que hubo personas de ambos sexos y de todas las edades.

Un joven lamentó ahí lo sucedido que solo es muestra de la intolerancia que sufre el sector LGBTTTI, mientras que entre las autoridades municipales o policiacas no encuentran apoyo y respaldo, pues si la manifestación hubiera al revés, no dudaba que hubieran llegado a desalojarlos, por lo que no se sentía con la confianza de salir con su pareja a la calle.

Cabe mencionar que la diputada Mónica Robles se reincorporó al evento y junto con otros diputados, como Cristina Alarcón y Nahum Álvarez Pellico participó en las explicaciones y comentarios sobre los alcances de la reforma que se pretende al Código Civil.