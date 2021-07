En el púlpito, iglesia puede 'promover la vida'; fuera de iglesia, respeto: Luz Reyes

"Desde sus ámbitos, desde su competencia, desde su púlpito, desde sus templos, la iglesia va a poder decirles a las mujeres que no lo hagan, porque va en contra de su religión".

La integrante de la agrupación Marea Verde Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta, señaló que la iglesia católica está en todo su derecho de seguir defendiendo la vida desde sus trincheras, convenciendo a sus fieles de no realizar estas prácticas de interrupción del embarazo hasta antes de las 12 semanas que de acuerdo a la reforma al Código Penal deja de ser considerado delito .

"Desde sus ámbitos, desde su competencia, desde su púlpito, desde sus templos, la iglesia va a poder decirles a las mujeres que no lo hagan, porque va en contra de su religión".

Agregó que pueden insistir con su feligresía que esto es un delito y que Dios no quiere eso o que es pecado, pero trasladarlo a la vida civil, no va, ya que va contrario a la ley de organizaciones religiosas, el que traten o se midan a todas las mujeres por las creencias que tenga un grupo o una religión, "no se puede porque todos tenemos diferentes pensares".

Reyes Huerta dijo que de acuerdo a las modificaciones al Código Penal, se cuidó la parte, entre los dos valores: la vida del feto y la vida de las mujeres.

"Ahí se ponderó y se llegó a una conclusión de que antes de las 12 semanas las mujeres aún podían decidir y posterior a las 12 semanas entonces sí ya habría que proteger la vida del feto. Por eso, posterior a las 12 semanas va a seguir siendo un delito y va a seguir siendo penalmente responsable la mujer en caso de que interrumpa el embarazo".

La litigante dejó en claro que está ahí la opción legal para quién decir a tomarla y quien por sus creencias, sus convicciones muy personales, morales, el carácter que tenga, muy subjetivas y personales se va a respetar nadie se le va a obligar.

"Eso no quiere decir que van a interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas simple y sencillamente está y la opción para quien decida tomarla, quien decida continuar su embarazo lo va a poder hacer".

Asimismo, dijo desconocer el número de mujeres que estén en la cárcel en la entidad por el delito de homicidio en grado de parentesco, que engloba a las mujeres que hayan interrumpido su embarazo, deberá ser analizado cada caso.