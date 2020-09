En el olvido, grupos de discapacitados en la zona centro

En el olvido se encuentran los invidentes y débiles visuales por parte de las autoridades de todos los niveles, pues los apoyos comprometidos a nivel federal "no bajan para todos", los diputados no les hacen caso y los alcaldes tampoco, señaló Iván Cortés Gómez, representante de la asociación Mira Por Mí.

Comentó que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en campaña visitó el municipio de La Perla y ahí se le entregó un documento que firmó de recibido, con el compromiso de que cuando llegara al poder todo iba a cambiar.

"Hoy vemos con tristeza que no es así, pues las personas que lo rodean no han sabido realizar el trabajo como debe de ser, porque de acuerdo con los programas de asistencia social, en donde el coordinador es Rogelio Rodríguez, seguimos siendo olvidados, pues hay un compañero al que le llegó una tarjeta pero no se la han activado, y a los demás no les ha llegado el apoyo", indicó.

Cortés Gómez explicó que han acudido a las oficinas de Orizaba y Córdoba pero no han tenido respuesta; incluso en enero le manifestaron al delegado federal, Manuel Huerta, sus inconformidades, a lo que él le respondió que se debía a la edad, pero ahora ya se amplió el rango de edad y siguen en lo mismo.

Agregó que han entregado oficios al encargado en Orizaba, Rogelio Rodríguez, al diputado Nahum Álvarez Pellico y a los demás diputados de la zona, han marcado a sus teléfonos particulares "pero ni siquiera contestan".

Recordó que ahora se acercan procesos electorales y le pide a la gente que se fijen bien por quién votar, no porque les den algo, sino porque ni siquiera les toman en cuenta.

Reconoció que son un sector pequeño de la población, pero no por eso no los pueden no tomar en cuenta.

Destacó que son alrededor de 500 personas a nivel regional que no cuentan con ningún tipo de apoyo, ni los legisladores de la zona han presentado alguna iniciativa de ley en favor de este sector.

"Yo siento que se han enfrascado más en tirarse como partidos políticos pero no han atendido las necesidades de la población", expuso.