En el estado de Veracruz hay una lucha ´por la lana´: PRD

Atrás de lo que está pasando en el estado en la disputa de los cotos del poder está la lucha "por la lana", señaló el dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez.

Entrevistado a su llegada a este municipio, en donde inició una gira de trabajo para tomar protesta a los comités municipales de este partido de Mariano e Ixhuatlancillo, destacó que en el estado están pasando cosas muy graves.

"Ayer ustedes vieron algo inédito, algo que nunca en la historia democrática del estado, cómo destituyeron, a lo cabrón, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado. Imagínate, si logran hacer eso, ya nosotros ciudadanos estamos indefensos totalmente", expresó.

Cadena Martínez recordó que la presidenta era su propuesta, llegó hace unos meses como magistrada y unos días después la hicieron presidenta del Tribunal y ahora la destituyen.

"¿Cuál es el análisis de todo? Es el dinero, es la lana, tienen una hambre inmensa y no se ponen de acuerdo, y como no se ponen de acuerdo, mejor quitar, destruir, porque el dinero es el pleito de todo, no es la impartición de justicia, no es la legalidad, es el pleito entre ellos mismos por la lana", acotó.

El presidente del PRD en el estado indicó que hasta ahora Morena ha sido un fracaso como gobierno, tanto estatal como federal, y las encuestas lo ponen muy mal, por lo que si se consolida la fuerza opositora que se está trabajando les ganarían 22 distritos electorales y eso les aterra, pues tienen miedo de perder el poder.

Mencionó que por ello están acomodando las leyes electorales a su antojo, pero al ver que no les va a dar resultado, están llamando a las y los presidentes municipales y les están diciendo: "déjense de chingaderas, en tal distrito tiene que ganar Morena", pero no se va a permitir, han cerrado filas con todos sus alcaldes para evitar esos atropellos e irán hasta las últimas consecuencias.

Destacó que el martes estará un bloque de alcaldes en el Congreso de la Unión para hacer ahí un extrañamiento y solicitar la presencia del gobernador del estado y el secretario de Gobierno, pues ya basta de tropelías.