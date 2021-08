Juristas de la zona centro señalaron que el caso de la detención de un joven en Orizaba por parte de la Policía Municipal cuando trasladaba su motocicleta al taller representa un abuso de autoridad, y no se enmarca en ultrajes a la autoridad .

Recordaron que ese delito en Veracruz representa un castigo de seis meses a un año de prisión y multa de hasta 40 días de salario mínimo a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, lo que en ese caso no sucedió.

"Ese caso es del dominio público, incluso hay videos donde se ve que están sometiendo a ese joven. Ultrajes a la autoridad es si yo agredo a las policías físicamente; es decir, si les tiro un golpe, si les rompo la camisa o que agreda yo la patrulla, pero no reclamarle a la autoridad su proceder", explicó uno de los litigantes.

Otro abogado coincidió y comentó que al estar considerados los ultrajes a la autoridad un delito grave, las corporaciones alegan de inmediato esa parte y de ese modo aseguran que el detenido no salga ya bajo fianza, sino que se le mantiene prisión preventiva oficiosa.

"Sin embargo, en este caso en específico, no es abuso de autoridad. No está bien la forma en que se condujo la persona con los policías, pero no era justificante como para que lo sometieran de esa forma, señaló.

Agregaron que no se puede justificar la actuación de los elementos, porque si hay una lesión en un brazo eso quiere decir que se extralimitaron y ahí se tendría que revisar el caso como tal.

Consideraron que la autoridad municipal no debería salir a tratar de justificar el hecho, sino a comprometerse a investigar en torno a lo sucedido y sancionar o capacitar a su personal si así corresponde.