En crisis, músicos de Tuxpan por contingencia

Músicos de Tuxpan esperan con ansias la reactivación económica en la ciudad para poder regresar a las áreas y establecimientos, en donde con su música lograban llevar el sustento a sus familias.

Tras más de dos meses de cerrar negocios, restaurantes, cantinas e incluso la playa, que muchos recorrían para ganarse unas monedas, mencionan que la situación ya no da para más.

Muchos han tenido que recorrer las calles y aprovechar la aglomeración de personas en algunos puntos céntricos para deleitarlos con su música y llevar el alimento a sus casas.

Miguel Castán, representante de un grupo de músicos de esta ciudad, mencionó que conforme los días pasan la situación es más difícil, pues muchos sólo completan para poder comprar algo de comer.

Mientras que otros más están preocupados no sólo por la comida, sino por llevar dinero para otros gastos que no pueden esperar. Lamentó que de continuar así la situación se tornará muy difícil, pues además buscarse un empleo formal en estos momentos no es tan fácil.