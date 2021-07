En Córdoba, exigen liberar a Tránsitos acusados por crimen contra Fuerza Civil

"Nuestros familiares fueron detenidos de manera injustificada, ellos son inocentes. Nos estamos manifestando porque no es justo, no sabemos el motivo por el cual se trajeron detenido a mi esposo y a mi hermano, elemento de Tránsito y a un compañero de él también, no sabemos nada de ellos desde el día miércoles en la noche".

La esposa de uno de los detenidos aseguró que fue sacado de la comandancia de Tránsito Municipal por la fuerza, mientras que los otros dos fueron llevados con lujo de violencia de sus domicilios particulares.

"Hasta ahorita nadie nos da una razón del porqué fueron detenidos y tampoco nos han permitido verlos, queremos justicia, que alguien nos dé la cara y nos diga por qué se los trajeron por la fuerza; no es justo eso, nadie puede ir a sacarte de tu casa y decir que eres un criminal, eso no es justo".

Lamentó que las autoridades estén actuando sin pruebas concretas que los relacionen con hechos ilícitos.

"Cómo hacen eso si no tienen pruebas; es más, son gente de trabajo y pueden preguntarle a cualquier persona, nunca han tenido problemas, por eso queremos justicia".

Recalcaron que los agentes no tienen nada que ver con la ejecución.

Alrededor de las 14:00 horas de este viernes, los familiares que protestaron en las afueras de la Fiscalía Regional en Córdoba se retiraron del lugar esperando tener mayor información de sus detenidos.

Es de mencionar que de manera simultánea lugareños mantenían un bloqueo sobre la carretera estatal Omealca-Tezonapa, a la altura de la localidad de Rancho Nuevo, como medida de presión para que sean puestas en libertad estas personas.

