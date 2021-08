En Córdoba, exigen liberación de 5 hombres detenidos durante enfrentamiento en Ixtac

"A mi hijo lo detuvieron cuando estaba hablando por teléfono conmigo. A mi me avisaron que estaba feo allá en el pueblo, yo estaba trabajando y yo me trate de comunicar con él para avisarle y cuando estaba hablando conmigo se lo llevaron así, le preguntaron que con quien hablaba y él dijo, con mi mamá y no le dejaron explicar. Le quitaron el teléfono y se lo llevaron", afirmó la madre de uno de los detenidos.

Otra mujer, madre de otro detenido explicó que este día las autoridades de la Policía Estatal les permitieron verlos, pero reiteran que son inocentes y que deben ser puestos en libertad.

"Yo soy la mamá de Eduardo, mi hijo tiene una peluquería y cuando salía de su trabajo ahí lo detuvieron y se lo llevaron. El es una persona trabajadora y todo el pueblo lo conoce, él no hizo nada, él no se dedica a otras cosas y no se mete en problemas, no sé porque no detuvieron, no nos dan ninguna información, no dejan hablar con ellos y no dicen nada porque los están golpeando", señaló.

Explicaron que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado les dijeron que ellos no tienen información del porqué fueron detenidos y que cualquier información se deben dirigirse con la Fiscalía.

"No sabemos porque dicen que no tienen información si los detuvieron oficiales de la Policía Estatal y Fuerza Civil y todo el pueblo está con ellos, porque sabemos que son gente trabajadora. Exigimos su inmediata libertad porque ellos son inocentes y no tienen nada que ver con lo que sucedió ayer, ni hijo estaba con su hermano hablando por teléfono conmigo cuando se lo llevaron".

Asimismo acusaron a los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Fuerza Civil de haberse robado todas las pertenencias de los diferentes domicilios.

"Se llevaron todo, hasta las licuadoras y los cargadores de los celulares se los llevaron, exigimos que dejen en libertad a nuestros familiares o de lo contrario bloquearemos la Autopista".

Otra mujer agraviada, relató que el día de ayer iba caminando con su esposo cuando dos camionetas, una de la Fuerza Civil y otra de la Guardia Nacional, descendieron los oficiales, golpearon a su esposo y se lo llevaron detenido.

"Anduvimos preguntando donde lo tenían y en ningún lado aparecía, y ahorita acabo de hablar con él y tiene todas las Costilla todas lastimadas, yo iba con él cuando lo pararon, le dijeron un montón de groserías y se lo llevaron".

Los manifestantes portaron algunas cartulinas, las cuales señalaban: "Libertad para Eduardo"; "Exigimos la liberación de Bryan"; "Ya Basta de Injusticias"; Exigimos la liberación de Valentín"; "Exigimos la liberación de Eduardo y Juan Manuel"; "Justicia para Valentín"; "Son Inocentes y gente trabajadora", entre otras más.