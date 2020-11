En condiciones deplorables, área oncológica de Hospital Regional de Río Blanco

A pesar de que niños con cáncer y padres de familia batallan de manera diaria por la falta de medicamentos oncológicos, también sufren por las condiciones deplorables en que se encuentra la infraestructura hospitalaria, pues el área oncológica cuenta hasta con goteras, así lo dio a conocer el Secretario General de la Subsección 2 del Hospital Regional de Río Blanco, Juan Martín Gómez Buenabad.

"Es una situación deprimente para los niños y para los papás, independientemente de estar batallando con la falta de medicamentos de tipo oncológico también están de alguna forma sufriendo por las inclemencias y las cuestiones de la infraestructura. El área de oncología específicamente donde los niños reciben las atenciones tenemos hasta goteras".

Puntualizó que el Hospital Regional de Río Blanco se encuentra en las mismas condiciones de la Jurisdicción Sanitaria número 7 de Orizaba, siendo éstas deplorables en materia de infraestructura.

"Ahorita que vienen los procesos de certificaciones solamente se hacen maquillajes, se hacen arreglos ficticios si ustedes acuden a los hospitales obviamente hay áreas del hospital que están parchadas o que están remendadas, entre ellas el área de oncología".

Gómez Buenabad aseguró que al igual que Oncología, también está pediatría y neonatología en donde existen áreas con fracturas.

"Estas situaciones no se han podido resolver, obviamente las autoridades dicen que no pueden realizar nada si no tienen autorización de nivel Estatal y obviamente la burocracia retrasa este tipo de situaciones".

En cuanto a la reciente protesta por la comida en supuesto mal estado, el líder sindical señaló que ha habido una serie de quejas de varios trabajadores, principalmente del turno de jornada por la mala calidad de los alimentos.

"Hace unos días precisamente se tuvo una reunión con Cofepris y tristemente se dieron cuenta que hay una serie de irregularidades, empezando por la titularidad, hay normativas y dentro del área de cocina para que funcione tiene que haber un responsable que tiene que ser un licenciado en nutrición y el Hospital Regional de Río Blanco es el único hospital que no tiene un responsable como licenciado en nutrición, sino tiene la titularidad un cocinero. Entonces eso también ha sido violatorio de parte de las autoridades, si eso nos dan a nosotros como trabajadores, imagínese que alimentos les darán a los pacientes".