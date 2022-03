La síndica de Coetzala, Clementina Coyohua Zepahua, señaló que es víctima de bloqueo por parte del alcalde Alejandro García Hernández, a quien señaló de violencia política en razón de género.

La edil expuso que el alcalde no la deja hablar y la acusa de pedirle diezmo, ante lo cual exige que lo demuestre, lo cual no puede hacer ese funcionario "pues no es cierto".