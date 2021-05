En caso Mixtla, Congreso local buscará negociar renuncia de ediles

Debido a que políticamente les afecta la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el caso de la restitución de poderes en Mixtla de Altamirano, el Congreso local busca negociar con los ediles para que renuncien, indicó la regidora única Valentina Temoxtle Flores.

"Hace una semana recibí una llamada de los abogados que nos representante ante la Suprema Corte de que había contactos intermediarios del Congreso que habían dicho que ellos no iban a acatar (la resolución de la SCJN) y que incluso a ver si no había una forma de que nosotros aceptáramos una negociación para que renunciáramos, para que ya no asumiéramos el cargo, porque faltaba poco para terminar el trienio e incluso, políticamente les afectábamos, que iba a ser un golpe muy fuerte hacia el partido político Morena y en sí ahorita están contendiendo candidatos y si nosotros asumíamos nuestras funciones le afectaría mucho al Congreso, a todo lo que es el partido Morena", indicó.