En Aquila, denuncian agresiones y amenazas de muerte por parte de alcaldesa

Una ingobernabilidad es la que prevalece en Aquila, pues la familia en el poder es la que intimida, lesiona y amenaza de muerte a sus habitantes, por lo que un grupo de ellos hizo un llamado a la Legislatura para que ponga sus ojos en este municipio serrano y eviten que su gente corra peligro.





Alejandro Magdaleno García, habitante del lugar, comentó que el pasado viernes iba de regreso a su domicilio a bordo de su camioneta cuando un hermano de la alcaldesa Jovita Ramírez Limón lo bajó y ella misma le comenzó a pegar con un palo y se le sumaron sus 3 hermanos, lo que terminó con él lesionado y para colmo la edil tomó su teléfono, pues se le cayó y ella lo recogió y se lo llevó.





Producto de ese ataque, quedó con una herida en la cabeza que un médico particular debió curar y coser, además de rasguñones y moretones en la cara y cuerpo, de lo cual le dio un certificado para que con éste pudiera presentar su denuncia, pues la noche del viernes fue a la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia le dijeron que no podía poner su denuncia, que fuera primero con un médico a atender.





Agregó que además de él hubo otros pobladores, mujeres y jóvenes agredidos no solo por la alcaldesa y sus hermanos, sino por personal del ayuntamiento, como el director de Protección Civil, que con piedras en mano lesionó a algunas personas.





Comentó que hubo gente que llamó al 911, pero nadie acudió, luego volvieron a llamar y llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que fueron los que los sacaron del lugar, de lo contrario, quién sabe qué hubiera pasado, quizá hoy estarían muertos, pues los tres hermanos de la alcalde lo amenazaron de muerte.





"Yo espero que se haga justicia, pero si el día de mañana le llega a pasar algo a mi o alguien de mi familia, la culpa es de la alcaldesa y sus tres hermanos", indicó.





Por su parte, el señor Fernando de la Luz Magdaleno, comentó que al ver que el señor Alejandro Magdaleno era agredido se metió a tratar de quitarle a los hermanos de la edil, pero Cándido Ramírez Limón le dio dos navajazos en el abdomen.





"Sí da miedo, porque tenemos nuestra familia, y lo que temo es por ellos, porque toda cosa que les pueda pasar es culpa de ellos, porque no hay gente peligrosa más que ellos", expresó.





Hizo un llamado al Gobierno del Estado para que vea la situación que se vive aquí, pues no se puede tener autoridades municipales como las que hay, que son las que causan conflictos con la gente y la agreden y amenazan, lo mejor sería que los cambiaran, porque no se puede seguir viviendo así.





Tras recibir los navajazos en el abdomen, el agraviado acudió al Hospital Regional Río Blanco, en donde le tuvieron que coser las heridas, una de ellas de al menos 30 centímetros.





Otros habitantes se manifestaron también en favor de que se pueda instalar un Concejo Municipal en este lugar, pues son muchas las irregularidades que hay, por ejemplo hace aproximadamente 20 días le llegaron despensas a la alcaldesa, las cuales llegaron a su casa y hasta ahora no las ha repartido, pero también hay obras que aparecen reportadas como terminadas y ni siquiera se concluyeron.





Agregaron que no es la primera vez que la alcaldesa y su familia completa, sus hermanos y su esposo el síndico agreden y lesionan a alguien, por lo que piden que se investigue lo que está ocurriendo en este municipio.