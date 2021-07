En Amatlán, bloquean carretera y exigen justicia por asesinato de menores

"Nunca hubo ninguna balacera en el parque. Los vecinos apoyaron y dieron su información y declaración, nos hicieron el apoyo de decirnos que se escucharon detonaciones, pero que al parecer pudieron ser las de los niños, tampoco puedo afirmarlo, pero nunca hubo balaceran aseveró una tía de los menores.

Agregó que lo que saben es que Fuerza Civil llegó y voló el portón de la casa, los sacó a punta de pistola pero nunca les dejaron ver a Eduardo, de 15 años, y Jonathan, de 13, que recibieron los disparos cuando estaban lavando los vehículos.

Comentó que la familia suplicó a los elementos de Fuerza Civil que les dejaran ver a los primos, no sabían cómo estaban, pero no los dejaron, acordonaron a dos cuadras y de lado y lado, y eso fue a las 14:30 horas, pero hasta las 17:30 horas sacaron los cuerpos de los niños y nunca los pudieron ver ni tampoco les dieron informes.

Señaló que los uniformados se pusieron muy agresivos con la familia, mientras los padres estaban desesperados por saber algo, sólo supieron que la camioneta de su primo era sacada del domicilio y ahora dicen que tenía reporte de robo, cuando se tienen todos los documentos en regla y si hubiera tenido ese reporte pudieron haberlo detenido a él.

"Tuvieron mucho tiempo para limpiar su escena del crimen, sólo pedimos justicia y no queremos represalias. Yo aquí estoy, y no quiero aparecer muerta, tirada como un perro, por levantar la voz por mis sobrinos", expresó la declarante.

Señaló que cualquier cosa que les pase a los familiares de los menores hacen responsables a los elementos de Fuerza Civil.

"Ahorita fuimos nosotros, fueron dos menores de edad, mañana quién va a ser. Mañana vamos a sepultar a un niño de 13 años y a un niño de 15 años, familias que si usted las va a ver son personas humildes de trabajo que no se meten con nadie, pueden ver sus casas, los niños no eran delincuentes. Exijo que se limpie el nombre de los niños porque no eran delincuentes. No es posible que el Estado esté pagando el sueldo de los impuestos de la gente para que la maten", expresó.

