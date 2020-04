En Acultzingo 2 nuevos casos sospechosos de coronavirus

En el marco del ingreso a la Fase 3 del COVID-19 el municipio de Acultzingo registra dos casos sospechosos más de coronavirus en ciudadanos que por la contingencia tuvieron que regresar a su ciudad y que se encontraban radicando en la Ciudad de México y Tehuacán, Puebla, mismos que ya fueron reportados al departamento de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria VII de Orizaba.

"Debido a que ya entramos en Fase 3 el día de ayer presentamos otros dos nuevos casos sospechosos que no son de personas que radican en el municipio, son personas que están trabajando fuera del municipio y debido a la contingencia regresan a su ciudad de origen", señaló el presidente del Sistema Municipal DIF, Felipe Pérez Romero.

Recordó que el municipio la semana pasada había presentado otros dos casos sospechosos, los cuales fueron descartados por el laboratorio de la Secretaría de Salud.

Pérez Romero señaló estos pacientes regresaron con toda la sintomatología para hacer prueba; "uno de ellos es un paciente masculino de 55 años de edad sin enfermedades crónico degenerativas que se ubica su domicilio en la cabecera municipal, el cual ya fue notificado a la Jurisdicción Sanitaria al departamento de Epidemiología para que se haga lo pertinente respecto a la prueba y esta persona viene de la Ciudad de México ,es empleado de una empresa de autotransportes y que nos condiciona a que por la zona en la que se encuentra, por la sintomatología que tiene que ha sido fiebre intermitente, tos, gripe A, cuerpo cortado desde el día jueves hasta el día de hoy, nos pone ahora en riesgo".

Señaló que tras este caso sospechoso Acultzingo se encuentra en inminente riesgo de contagio, por ello es que implementarán medidas sanitarias "muy estrictas", entre las cuales ya es el uso obligatorio del cubrebocas, del alcohol gel y la técnica de lavado de manos con suficiente agua y jabón.

Puntualizó que el otro caso es más complicado, ya que esta persona viene contagiada de un familiar que lamentablemente falleció por coronavirus en Tehuacán.

"El otro caso que tenemos es un caso igual sospechoso, aunque es familiar de un paciente que lamentablemente falleció por coronavirus en la ciudad de Tehuacán; ya tenemos identificada a la persona, ya se realizó el cerco sanitario con su familia y estamos tomando medidas con sus familiares".

El funcionario afirmó que no dejarán sola a la familia ya que tienen instrucciones del DIF Estatal de apoyar con despensas e insumos para hacer frente a esta enfermedad y no contagiarse.

"La recomendación a la gente es a que no salga, nosotros los vamos a dotar de despensas y pastillas de hipoclorito para que cloren su agua, necesitamos que la gente entienda no es un juego, el ayuntamiento no quiere quedar bien, no queremos hacer política con esto, lo que queremos es lograr que realmente no se propague porque si se enferma alguien de fuera se va a enfermar el ayuntamiento también".

Lamentó que la gente continúe incrédula sobre los casos de coronavirus en el municipio, cuando la realidad es que ya hay casos y al ser un pueblo chico la propagación puede ser exponencial.

Finalmente exhortó a todas aquellas personas que radican en otros estados a que eviten regresar al municipio si es que presentan sintomatología, ya que ponen en riesgo a todo el pueblo.