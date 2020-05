En Acayucan, presunto abuso de autoridad de la Policía Naval contra diputada

Hace unos momentos, elementos adscritos de la Policía Naval a bordo de una patrulla sin número económico iniciaron una persecución contra la Diputada Florencia Martínez Rivera, en las céntricas avenidas de la ciudad de Acayucan, la legisladora al percatarse que venían siguiéndola detuvo su unidad, y los gendarmes al darle alcance, con actitud de irrespeto la obligaron a descender sin motivo alguno de su vehículo.

Ante lo cual, se identificó como Diputada Local de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, situación que no importó a los policías navales, quienes se burlaron de la investidura de la legisladora, y omitieron decir sus nombres, así mismo no argumentaron sobre el motivo de la persecución y de la revisión contraria a la ley. Los navales desesperados revisaron cada espacio del vehículo y solo pudieron hallar velas y sirios, puesto que el día de ayer, tristemente falleció el papá de la Diputada, por lo cual, la legisladora se encontraba en un momento muy doloroso, comprando en la zona centro de la ciudad lo indispensable para los rezos luctuosos de su padre. Posteriormente, los policías intentaron retenerla pero se percataron que no había motivos y que estaban incurriendo en un delito.

En entrevista la Diputada expresó, que quizás esta represión en su contra que hoy vivió de estos policías navales, se deba a diferencias o rencores políticos. La legisladora manifestó temer a que más adelante sigan este tipo de acciones en su contra, por lo que, hizo un llamado a los elementos policiacos, a enfocarse en cuidar a la ciudadanía, pues son servidores públicos, y deben desempeñar su labor con apego a los derechos humanos y respetando el libre tránsito del ciudadano, anteponiendo siempre el interés colectivo por encima de cualquier consigna o interés personal o político.

Hay que recordar que la policía naval es un mando de la Secretaría de Marina y con quien coordina es con los munícipes y con los directores de área.