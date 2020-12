Empresarios, descontentos con gobierno municipal de Río Blanco

Debido a los nulos resultados por parte de la actual administración rioblanquense, empresarios del rubro del transporte, construcción, además de profesionistas en el área de medicina, educación, deporte, campo y otros más, buscan unificarse y hacer un frente común, con el objeto de detonar acciones en favor del municipio, toda vez que hoy, no existen inversiones y mucho menos obras que detonen la economía municipal.

"Con la conformación de esta unidad, se busca mejorar la situación de Río Blanco, estamos preocupados porque a la fecha la inseguridad, la falta de fuentes de empleo siguen aquejando a los ciudadanos", así lo señalaron los ciudadanos del municipio de Río Blanco.

Recalcaron que cuando no hay trabajo y el desempleo crece, la inseguridad aumenta considerablemente y el municipio de Río Blanco se encuentra estancado totalmente.

"Los problemas sociales como la delincuencia al no haber trabajo, al no llevar a la familia obviamente se incrementa por eso hay que trabajar; hoy vemos que sí efectivamente esa pandemia nos ha golpeado, pero ha golpeado más las acciones que no se han realizado para mantener las fuentes de empleo y hoy es parte de lo que hemos platicado que lo que debemos de hacer de atenernos de la política si no esto puede ser aún peor", así lo señaló el empresario constructor Miguel Martínez Martínez.

En su intervención, el empresario del transporte de carga, José Carlos Gilbert Peña, puntualizó que es necesario apostarle al crecimiento social y económico que es lo que finalmente mueve la economía y hacer de Río Blanco un gran detonante tal como lo ha logrado el municipio vecino de Orizaba en la que también la iniciativa privada ha jugado un papel importante en el tema.

"El objetivo principal es trabajar en conjunto todos nosotros de hacer un frente y tratar de resolver desde nuestra trinchera lo que acontece en nuestro municipio, así como hemos visto todos en Orizaba por las reuniones de empresarios, las alianzas estratégicas y los acuerdos nos has sido factible y ha evolucionado para bien y es por eso que nos lo queremos hacer nosotros en Río Blanco".

Reiteró que buscan mejorar la situación por la que pasa Río Blanco, creando un plan estratégico para mejorar acciones y sumar a más empresarios para que la situación cambie verdaderamente.

"No queremos imitar a Orizaba, queremos estar mejor que Orizaba, esa es la idea, ese es el mensaje, que queremos hoy en día darles a todos ustedes que estamos uniendo esfuerzos empresarios y ciudadanos para buscar el mejor candidato con la mejor esperanza para Río Blanco".

Por su parte el médico general, Gabriel Miranda Calvo señaló que con la experiencia de cada uno de los empresarios lograrán buenos resultados en pro de los rioblanquenses.

Así mismo admitió que no será fácil, pues existe una campaña permanente de parte de la Federación, quien busca seguir al frente de los Gobiernos mediante el partido que los llevó al triunfo.

Por último, los rioblanquenses Miguel Miguel Martínez; Juan Artemio Rodríguez Maceda; Gabriel Miranda; Hugo Martinez; Gabriel Martínez y José Carlos Gilbert Peña, abrieron la invitación a todos los demás sectores que se quieran sumar, ya que existen muchos proyectos que hoy la sociedad demanda tales como: empleo, el Puente de la Colonia Modelo y otros más.