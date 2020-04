Empresarios acusan que policías les niegan acceso a Zongolica

Se negó el aceso por parte de policías municipales a empresarios de la Canacintra y Consejo Coordinador Empresarial que acudieron este martes a Zongolica para atender propiedades y proyectos, lo que calificaron de absurdo pues el gobierno que encabeza el perredista Juan Carlos Mezhua Campos está negando el libre tránsito.





Los inconformes, indicaron que cuentan con credencial de elector de Orizaba, pero quieren propiedades en este municipio serrano, mencionaron que la respuesta de los dos policías que estaban en las plumas de entrada fue: "no puedes pasar porque no vives en este municipio, regrésate".





Señalaron que esto es inadmisible pues cuentan con terrenos de cultivos y módulos de protección pecuaria, por lo que acudían para llevar insumos e incluso pago de nómina para el personal que labora en sus propiedades.





Recordaron que en días pasados se informó que en la entrada del municipio habría un filtro sanitario para detectar a personas enfermas, pero los dos policías que había no tenían cubrebocas, guantes, material impreso informativo ni gel antibacterial.





"Es una violación a una de nuestras garantías individuales, el libre tránsito. No me opongo a que establezcan filtros, que te tomen la temperatura o te saniticen la unidad, lo que de verdad es un cerco sanitario, pero que te digan que te regreses porque no eres del municipio está mal, sobre todo porque estamos generando empleos", comentó uno de los empresarios.





Recordaron que, aunque la contingencia este en fase 2 y 3, es necesario que se definan las reglas, pues no se puede paralizar la economía.





Consideraron que lo que ocurre en Zongolica es un ejemplo del desconocimiento de las autoridades, pues no están permitiendo la entrada a personas ni productos que no son para venta, sino para uso interno en propiedades.