Empleados municipales de Sayula piden prestado para sobrevivir

En tanto, trabajadores municipales que son víctima del conflicto político que vive el Ayuntamiento de Sayula de Alemán, afirman haber tenido que pedir prestado dinero o empeñado sus cosas para poder sobrevivir a la falta de pago del salario; con el de este domingo, se eleva ya a cinco quincenas más el aguinaldo, lo que el gobierno municipal les adeuda al personal de confianza y tres a los sindicalizados, a quienes, no obstante que la presidenta municipal, Lorena Sánchez Vargas, notificó que les pagaría este jueves, finalmente eso no ocurrió por lo que ya buscan otro medio de presión para que la alcaldía cumpla con esa obligación laboral.

Los sindicalizados estuvieron esperando este viernes y sábado, a que la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas les llamara para pagarles. El llamado se hizo pero no para cubrir ese pago, si no para dialogar y prometer una nueva fecha, lo cual los mismos del sindicato no aceptaron pues son ya tres quincenas los que les debe además del aguinaldo y las prestaciones de fin de año, además de haber sido ya varias las ocasiones en que se les ha dado una fecha sin cumplir. .

Los de confianza de plano decidieron continuar con el paro y esperar a que se les cubre su salario. Temen sufrir alguna agresión pues a través de mensajes intimidatorios, han empezado a amedrentar a algunos de ellos con advertencias de que serán desalojados o les irán a tirar bombas molotov.

El resto de los ediles aun espera que el Gobierno del Estado intervenga en el conflicto y se resuelta esta situación en favor de los trabajadores, que son quienes han estado sufriendo las consecuencias de este conflicto político interno.

Los empleados sindicalizados están en espera de que el Congreso del Estado los ayude, ya que, a decir de algunos de ellos en una entrevista que se transmitió a través del Facebook live de diario del Istmo, han tenido que pedir prestado dinero o empeñar cosas de su peculio, para poder sobrevivir y pasar el fin de año pasado.