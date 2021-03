'Empatía para familiares de desaparecidos', pide iglesia a autoridades

Ante las circunstancias que viven los familiares de personas desaparecidas, la Diócesis de Orizaba hizo un llamado a las instituciones a ser más empáticas, ya que además de enfrentar la pena de la ausencia de un ser querido, tienen que hacer la labor que deberían de realizar las autoridades.

"La pérdida de un ser querido es muy trágico, pero se convierte todavía más dramática cuando no se encuentra o cuando las labores de búsqueda se realizan por iniciativa propia, sin contar con los recursos, con el apoyo de quienes deberían atender también estás necesidades. Esperamos que de modo solidario se pueda apoyar a estas familias", informó el vocero Helkyn Enríquez Báez.

El prelado aseguró que como sociedad y como iglesia, se solidarizan con ellos., "pero también somos conscientes de que hay instituciones y asociaciones que deberían entrar también en un apoyo más efectivo a estás a estas familias que buscan comprensiblemente con desesperación a sus seres queridos".

En cuanto a la demanda que hiciera el Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba de no revictimizar los restos humanos que fueron hallados en terrenos de Campo Grande y que elementos de seguridad estatal, los llamaron de forma despectiva como "monos", el sacerdote dijo que siempre se debe ponderar el trato digno.

"Debemos de manifestar la humanidad a través de actitudes de empatía, de comprensión, de amabilidad; sabemos que en algunas circunstancias como quienes custodian algunas situaciones pues debe de haber digamos estricta vigilancia y unas medidas de seguridad pero como se dice la disciplina y las medidas estrictas que sean llevar pues no están peleadas con el trato digno y humano que se debe dar a quién es desesperadamente buscan a sus familiares".

En al cambio del semáforo epidemiológico a color verde en varios estados, Enríquez Báez dijo que es necesario mantener la prudencia para el regreso a clases presenciales en la que ya algunos otros padres de familia se han pronunciado porque esto todavía no se lleve a cabo para evitar contagios masivos dado que existe una nueva sepa que ya se está desarrollando en Europa y posiblemente pueda azotar al país a un lado a que las vacunas aún no se han aplicado a la gran parte de la población Y en especial a los sectores que hoy más lo necesitan.

"Por el momento no es conveniente el regreso presencial a clases aunque los niños y jóvenes tuvieran el anhelo de regresar sabemos que las condiciones de nuestro país no se permite que pueda realizarse la actividad presencial sea porque el número de vacunas sea insuficiente que no se han aplicado ni siquiera los sectores prioritarios cómo son los médicos y los adultos mayores sea porque también sabemos de la nueva ola ola nueva sepa que ya está en Europa y que muy posiblemente podría desencadenarse nuestro país en este año".