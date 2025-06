Ellos aspiran a suceder a Martín Aguilar en la Rectoría de la UV

Independientemente, si el actual rector logra ampliar su periodo como rector al frente de la Universidad Veracruzana, ya hay quienes buscan sucederlo.

Entre ellos se encuentran, personas que ya han buscado alcanzar el rectorado en ocasiones anteriores como los investigadores Jorge Manzo Denes y Rafael Vela Martínez.

Ahora, a ellos se suma en esta ocasión la catedrática Marisol Luna Leal, y los tres han hecho un bloque con la intención de evitar la reelección o ampliación del periodo de Martín Aguilar.

A continuación los perfiles, de quienes hasta el momento han manifestado su intención de llegar a la Rectoría de la UV.

Marisol Luna Leal

Este parte de la experiencia profesional y laboral:

Coordinadora de la Maestría en Derecho Constitucional adscrita al Sistema de Enseñanza Abierta Derecho. Veracruz. Enero de 2012 a la fecha.

Asesora en el área jurídica, de gobierno y administración en municipios veracruzanos. 2007 a la fecha.

Asesora de la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado. 1º de enero al 30 de noviembre de 2007.

Comisionada de Administración de "SPP Consultores, S. C. de R. L.". 2008-2010.

Asesora externa en materia jurídica del H. Ayuntamiento Constitucional de Santiago Tuxtla, Ver. 1º de enero de 2005 - 31 de diciembre de 2007.

Titular del Despacho Jurídico "Marisol Luna y Asociados" Febrero de 2002 a Febrero de 2005.

Secretaria Particular del C. Sub Secretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. 16 de febrero de 2004 al 30 de junio de 2004.

Asesora de las Comisiones Permanentes Instructora y Protección Civil en la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado. 5 de noviembre de 2000 - 15 de febrero de 2004.

Jorge Manzo Denes

Parte del trabajo del investigador es el siguiente:

Profesor del Taller "Nuevas tecnologías para modificar la conducta de niños autistas". Impartido en el 22 Curso Internacional de Bases Biológicas de la Conducta. Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala, Tlax. Octubre 4, 2017.

Catedrático de la Experiencia Educativa "Enfermedades Neurodegenerativas». Doctorado en Investigaciones Cerebrales. Centro de Investigaciones Cerebrales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. Enero – Junio 2018.

Catedrático de la Experiencia Educativa "Bases de Neuroanatomía y Neurofisiología». Especialización en Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental. Coordinación Regional de Investigación y Posgrado, Universidad Veracruzana, Orizaba, Ver. Febrero – Julio 2018.

Catedrático de la Experiencia Educativa "Neuroanatomía y Neurofisiología». Especialización en Rehabilitación Psicosocial. Coordinación Regional de Investigación y Posgrado, Universidad Veracruzana, Orizaba, Ver. Febrero – Julio 2018.

Catedrático de la Experiencia Educativa "Proyecto de Intervención». Especialización en Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental. Coordinación Regional de Investigación y Posgrado, Universidad Veracruzana, Orizaba, Ver. Agosto 2018 – Enero 2019.

Catedrático de la Experiencia Educativa "Enfermedades Neurodegenerativas". Doctorado en Investigaciones Cerebrales. Centro de Investigaciones Cerebrales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. Enero – Junio 2019.

Organizador del Curso Teórico-Práctico "Piso Pélvico Femenino: Conceptos y Entrenamiento". Academia de Investigación en Biología de la Reproducción, A.C. Agosto 5, 2019.

Organizador del Curso Teórico-Práctico "Posturas y Prevención de Caídas en el Adulto Mayor". Academia de Investigación en Biología de la Reproducción, A.C. Agosto 6, 2019.

Coordinador General del 1er. Foro Veracruzano de Comunicación de la Ciencia. Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica y Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver. Diciembre 6-7, 2019.

Catedrático de la Experiencia Educativa "Enfermedades Neurodegenerativas". Doctorado en Investigaciones Cerebrales. Instituto de Investigaciones Cerebrales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. Enero – Junio 2020.

Catedrático de la Experiencia Educativa "Proyecto de Investigación". Doctorado en Investigaciones Cerebrales. Instituto de Investigaciones Cerebrales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. Enero – Diciembre 2021.

Profesor del Curso "Trastornos del Desarrollo". Hospital de Salud Mental, Orizaba, Ver. Noviembre 8-12, 2021.

Catedrático de la Experiencia Educativa "Proyecto de Investigación". Doctorado en Investigaciones Cerebrales. Instituto de Investigaciones Cerebrales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. Enero – Diciembre 2022.

Miembro del Comité Organizador de la 15ª Semana Mundial del Cerebro. Instituto de Investigaciones Cerebrales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. 6-25 de Marzo, 2022.

Catedrático de la Experiencia Educativa "Proyecto de Investigación". Doctorado en Investigaciones Cerebrales. Instituto de Investigaciones Cerebrales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. Enero – Diciembre 2023.

Catedrático de la Experiencia Educativa "Proyecto de Investigación". Doctorado en Investigaciones Cerebrales. Instituto de Investigaciones Cerebrales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. Enero – Diciembre 2024.

Catedrático de la Experiencia Educativa «Tópicos avanzados de Ingeniería Biomédica II: Análisis de Biopotenciales Neuromusculares». Licenciatura en Ingeniería Biomédica, Facultad de Instrumentación Electronica, Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver., Enero-Junio, 2025.

Catedrático de la Experiencia Educativa «Proyecto de Investigación». Doctorado en Investigaciones Cerebrales. Instituto de Investigaciones Cerebrales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. Enero-Diciembre 2025.

Rafael Vela Martínez

Entre otros cargos, estudios y reconocimientos cuenta la experiencia de:

Consultor especializado en la elaboración de Diagnósticos Políticos y Municipales; asesor en Planeación Estratégica a diversas dependencias de gobierno y en la elaboración de Planes Municipales de Desarrollo. 1997 a la fecha.

Director General de Planeación en la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social (CIMADES), en el estado de Tabasco (Abril de 1997 a Febrero de 1998).

Consultor especializado en análisis de mercados, reposicionamiento empresarial, ordenamiento empresarial (elaboración de diagnósticos administrativos, manuales de organización y normatividad en general de las empresas) asesoría en la elaboración de funciones de producción. 1996 a la fecha.

Director del Centro de Información y Prospectiva Política de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Veracruz. Enero 1992 a Septiembre de 1996).

Subdirector de Análisis y Prospectiva Política, dependiente del Centro de Información y Prospectiva Política de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Veracruz (Junio de 1995 a Septiembre de 1996).

Jefe del Departamento de Análisis de Estrategia, de la Subdirección de Desarrollo Político en la Secretaría General de Gobierno del Estado de Veracruz (Mayo de 1993 a Diciembre de 1994).

Asesor de la Coordinación General de Extensión y Difusión de la Universidad Veracruzana (Diciembre de 1992 a Abril de 1993).

Director del programa vinculación Universidad-Sociedad en la Dirección General de Empresas Productivas Universitarias (Enero de 1992 a Diciembre de 1992), dependiente de la Universidad Veracruzana

Jefe del departamento Universidad-Sociedad en la Dirección General de Planeación Institucional de la Universidad Veracruzana (Junio de 1991 a Diciembre de 1991).

Secretario Técnico y Fundador del Consejo Estatal de Población en Veracruz (Octubre de 1990 a Junio de 1991).Elaboro el primer Programa Estatal de Población.