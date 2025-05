Desaparece nombre de candidato a la alcaldía de Perote del Registro de Deudores Alimentarios

El candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Perote, Jorge Valente Bonilla Merino, fue señalado como deudor alimentario, incluso su nombre apareció en el registro oficial.

Pero sus datos generales dejaron de estar publicados en la página del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), por lo que algunos ciudadanos consideraron que podría haber tráfico de influencias para limpiar su imagen, ya que está cercanas las votaciones municipales.

Actualmente Bonilla Merino recorre las calles, las casas como parte del proceso electoral y por la temporada de campañas políticas.

"Soy simpatizante de Morena, pero no puedo quedarme callada ante este atropello. Como madre de familia, no puedo apoyar a alguien que no ha sido capaz de cuidar ni a su propio hijo. Esto no es lo que representa nuestro movimiento," declaró una de las simpatizantes de Morena en Perote, municipio ubicado a 51 kilómetros de la ciudad de Xalapa, Veracruz.