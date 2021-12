"Desde que asumí esta responsabilidad y realice los recorridos en las comunidades, me fui percatado que la gran mayoría de las familias en la zona rural ante una enfermedad se detectan desesperados, se sacrifican por sus integrantes de la familia, ven cómo le hacen para llevarlos al doctor; el problema surge cuando deben de surtir su receta; para esto me di a la tarea para poder gestionar medicamento y desde aquí agradezco a las personas que son varias y sería extenso nombrables, pero agradezco por que me abrieron las puertas para poder tener un pequeño dispensario médico en mi cubículo y que se entregará de manera gratuita".

Nancy Barreda Sánchez dijo que el derecho a la salud al ser universal, se debe de atender de manera general, con humanismo y dedicación, y no solo buscar reflectores; aseguró que pese a que está en puerta dejar su cargo, esta labor debe de continuar, a lo que afirmó que continuará con ello con o sin sus funciones, a fin de aportar un granito de arena.

"La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; este problema que radica y cae en ocasiones como un problema en la población, se trató de concertar y de esta forma pudieran obtener desde un analgésico, desparasitante, hasta medicina controlada, sin dejar de lado a los problemas renales que existen muchos de los casos en el municipio".

- ¿Dejaría esta labor ya como ciudadana?

-Buena pregunta, fíjese que yo creo que me sumaría a la sociedad como muchas otras personas, si tengo los canales podría continuar apoyando a la población en la medidas de los posible.

En el país, la salud es reconocida como un derecho por la Constitución, esto significa respetar, proteger y garantizar este derecho, no sólo asegurando el acceso a la atención de la salud para todos los ciudadanos, sino también asegurar que dicha atención sea adecuada, en el momento y lugar que se necesite.

"Esto es la meta, y que se ha fijado como objetivo principal, ya que la equidad y la calidad de los servicios sanitarios son importantes tanto para las personas y la sociedad en general; es muy triste ver cómo a estas alturas aun se perciba que existen familias que no cuentan con un peso destinado a conseguir un medicamento, y no lo menciono porque no lo quieren, si lo necesitan. Tan solo hay que voltear a ver que no pueden; la situación es difícil, más en las familias del campo, que son las más afectadas porque sus bajos salarios, obligan a que se destine sus pagos a otras prioridades necesarias como puede ser un buen techo, ropa, calzado, comida y educación, por más que estiran el poco dinero, cuando se presenta una enfermedad ya no se tiene un recurso para que sean atendidos", dijo.