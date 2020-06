El crimen de José Antonio no quedará impune; habrá justicia: Diputada

La diputada local Deisy Juan Antonio aseguró que el crimen del menor José Antonio, no habrá de quedar impune, se hará justicia, por lo que pidió a la ciudadanía a confiar en la Fiscalía General del Estado (FGE) para que en breve sea sometido ante la Ley, al responsable de este artero suceso.

La representante del Distrito XXVII, con cabecera en Acayucan, reconoció que este lamentable hecho, por demás condenable, ha conmocionado a toda la sociedad del municipio, del distrito y del estado, por lo cual, solicitó a la Fiscalía General del Estado, actuar con celeridad y sobre todo con la sensibilidad que amerita el caso, para dar resultados certeros para identificar, detener y procesar al responsable.

Reconoció que desde la noticia de la desaparición de José Antonio y posterior hallazgo de su cuerpo, ha estado pendiente del caso y dándole seguimiento a las investigaciones de la Fiscalía Regional, comunicándose en forma permanente con la Fiscal General Verónica Hernández Giadáns porque la población de Acayucan demanda justicia.

"Como mujer, como madre de familia, me duele profundamente; ha sido lamentable enterarnos de este acto imperdonable; no podemos ser indiferentes como Gobierno y sociedad, debemos trabajar en conjunto y no permitir este trágico suceso quede impune, sobre todo, cuando se trata de un menor de edad", expresó.

La diputada Secretaria de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en la Legislatura local, enfatizó que José Antonio, por lo que marcan las investigaciones, era un buen niño, trabajador, interesado en ayudar a su familia, pero también sufría violencia al centro de su familia, por lo que tomaremos acciones porque además, esta muerte ha despertado la preocupación por salvar a otros niños que puedan estar en una situación similar a la que sufrió José Antonio. Nos duele su partida, por lo que estaremos pendiente del caso hasta que se haga justicia.

La representante popular por MORENA, reiteró su plena confianza en el trabajo de la Fiscalía General del Estado, convencida de la prevalencia del Estado de Derecho y que dicha institución ha cambiado para bien de los veracruzanos. "Confío plenamente que no se brindará impunidad como en el pasado, que este caso será esclarecido y llevado ante la justicia al presunto responsable para que responda por este artero crimen".

De igual forma, le solicitó a la Fiscalía Regional y a la Policía de Investigación, no descartar ninguna línea de investigación sobre el presunto responsable y el contexto de este terrible crimen, y conforme vaya consolidándose el trabajo, informen a la ciudadanía sobre el avance de éste, sin violentar el debido proceso.

Hoy, señaló, en la Fiscalía General se trabaja conforme a derecho, no se ocultan investigaciones ni órdenes de aprehensión; hay una mayor coordinación con el Ejecutivo del estado, con las corporaciones encargadas de la seguridad y de impartir la justicia en Veracruz.

"Hay una persona detenida, sin embargo prefiero ser respetuosa de la secrecía de las investigaciones, pienso que no se debe obstaculizar este proceso con información precipitada, tengo confianza de que se dará con el responsable que terminó con la vida del menor José Antonio, de quien se tiene conocimiento soñaba con ser militar, ser un hombre de bien y de servir a su país".

"Las y los veracruzanos estaremos pendientes de este caso, exigimos claridad y transparencia en el proceso, y que se esté a la altura de la ciudadanía y de las circunstancias. La Fiscalía General tiene una deuda con la sociedad, y en ese contexto, es imperativo que dé buenos resultados a un pueblo cansado de las injusticias y la impunidad", expresó.