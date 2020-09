Egresada de la UV obtiene beca para posgrado en Arabia Saudita

Oriunda de Jáltipan de Morelos, Malinalli Ramírez Martínez, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la Universidad Veracruzana (UV), región Veracruz, es parte de un grupo de 30 jóvenes de todo el mundo becados para estudiar el posgrado en Ciencias e Ingeniería Ambiental en la Universidad King Abdullah, en Arabia Saudita.





Emocionada y con una sonrisa en el rostro, Malinalli compartió que aun cuando el proceso de aplicación fue largo y la revisión de requisitos por postulante meticulosa, la experiencia que adquirió en el Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología (Microna) fue determinante para ser aceptada y lograr una beca al 100 por ciento.





"Uno de los requisitos que exige la Universidad King Abdullah es contar con experiencia en laboratorios y manejo de equipo, y gracias a la formación que obtuve durante mi servicio social en Microna pude postularme y ser aceptada."

La entrevistada recordó que desde que inició sus estudios en la FCQ destacó por su alto rendimiento académico y tenía inclinación por la investigación, por lo que empezó a colaborar en el Laboratorio de Microfabricación y Diseño de Dispositivos Avanzados de Microna, bajo la tutela de Julio César Tinoco Magaña y Andrea Guadalupe Martínez López.

"Estoy sumamente agradecida con ellos porque me enseñaron, me ayudaron, me impulsaron y me dieron la oportunidad de formar parte de su equipo de investigación."





Fue en esta etapa de su formación académica que Malinalli decidió dedicarse a la investigación y buscar la oportunidad de hacer un posgrado fuera del país. "Quería conocer nuevas formas de estudio, de enseñanza y de aprendizaje, eso siempre lo tuve en mente".





Explicó que cuando egresó de la FCQ buscó diferentes opciones de posgrado en el extranjero que tuvieran un enfoque ambiental y fue así que encontró a la Universidad de King Abdullah, una institución prácticamente nueva, tiene apenas 10 años de creación; sin embargo, es una de las mejores posicionadas en el ranking de investigación.





Su equipo de trabajo e investigadores se encuentran a la vanguardia; además ofrece variadas oportunidades de ingreso, por lo que su comunidad universitaria es internacional y multicultural.





Comentó que decidió aplicar cuando conoció el programa de la Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambiental, un área que le apasiona y vendría a reforzar su carrera, pues el tema ambiental fue el enfoque de sus tesis titulada "Limpieza de agua usando nanomateriales".





Para Malinalli, haber obtenido esta beca no sólo la llena de satisfacción, sino también de mucha felicidad, pues reconoce que son pocas las universidades que ofrecen becas completas, como ésta que cubre incluso el traslado del estudiante desde su país de origen.





"Siempre estudié en escuelas públicas y al aplicar para una maestría en otro país demostré que nuestras condiciones no pueden limitarnos. Quienes egresamos de escuelas públicas también podemos tener este tipo de oportunidades. Sin la formación que me brindó la Universidad Veracruzana no hubiera podido acceder a esta beca."





"Tenemos oportunidades a las que, posiblemente, estudiantes de otras universidades no tienen acceso y eso es un plus que complementa nuestra formación y, a la vez, marca la diferencia cuando compites con otros estudiantes del mundo."





Malinalli Ramírez inició formalmente su semestre en agosto; no obstante, debido a la pandemia temporalmente está tomando clases en modalidad virtual.





Para finalizar, la egresada de la UV agradeció a todos los académicos que le dieron clases: Oscar Velázquez Camilo y Teresa de Jesús Valdés Sánchez, director y secretaria de la FCQ, respectivamente, y a los investigadores Andrea Guadalupe Martínez, Julio César Tinoco y Eslí Vázquez Nava. (Con información de Sistemas noticia UV)