Dos líneas de investigación en caso Cosoleacaque: Cuitláhuac

Los homicidios de Gladys Merlín Castro, ex alcaldesa de Cosoleacaque y su hija, Carla Enríquez Merlín fue tema primordial en la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz (COESCONPAZ) para lo cual la Fiscalía General del Estado realiza ya las investigaciones.

En conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez expuso que hay confianza en la Fiscalía de que resolverá el caso.

"No dudamos que la Fiscalía resuelva el caso (...) no permitiremos que se enrarezca el proceso electoral, que no se confundan. No se permitirá que ningún grupo crea que hay con quién hacer pactos, vamos a ir por los responsables intelectuales y materiales", sentenció.

Expuso que en Cosoleacaque los cacicazgos "están identificados", y hasta el momento hay dos líneas de investigación; sin detallar más, expuso que una de ellas está "muy fortalecida".

"Quiero dejar muy claro el mensaje, aquí se acabó la impunidad".