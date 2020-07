´Dos años de la 4T que marcan la diferencia con un pasado corrupto´

Son las 6 de la mañana, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín sale de su casa, allá en Hueyapan de Ocampo en el sur de Veracruz. El sol aún no se asoma, las aves cantan, como si hubiera música de fondo "así es aquí" dice el legislador al referirse a la nitidez con la que, la naturaleza se puede escuchar en los pueblos.

Los gallos anuncian la llegada de un nuevo día y así Cazarin inicia su caminata matutina, mostrando la pavimentación en su pueblo, que ha iniciado y que marca un total contraste con las calles de tierra que aún permanecen y que son la herencia de un pasado corrupto. Ahí está la diferencia relata, mientras precisa que tras décadas, por primera vez, el dinero público se empieza a notar en aquella región que lo vio crecer en todos los sentidos.

En su andar, el legislador saluda a sus vecinos de nombre, los conoce a todos, porque no simula acercamiento sino que simple y sencillamente lo tiene. A los lejos los vecinos le responden con agrado cuando lo ven andar como antes, como siempre. La luna aún lo acompaña y mientras avanza da cuenta de cómo el cambio ha llegado con la Cuarta Transformación y se nota en cada rincón de Veracruz.

Antes dice se robaban todo, ahora se vigila que el dinero público se dirija a la población; ya no hay mochadas, no hay anticipos sin obras. A 2 años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el cambio se nota, advierte mientras muestra las obras y pone como ejemplo el municipio donde están sus raíces, ese que no desatiende, ni olvida como ocurría en el pasado, cuando una vez que asumían el encargo, los parlamentarios se olvidaban de sus regiones y jamás regresaban.

Eso se acabó, como muchos otros actos de corrupción. Mientras muestra el camino, precisa que aún falta mucho y como ejemplo el municipio de Hueyapan, donde sus calles ya asoman el cambio pero el camino aún es largo, porque el abandono fue tanto, que el trabajo es arduo.

Mientras su caminata matutina continúa no titubea en relatar sus vivencias con familiares y vecinos del pueblo. Los conoce, cuenta su historia con ellos y también comenta a sus seguidores sobre su familia, quienes ahí habitan. Con melancolía revela cómo muchos de quienes ahí habitaban abandonaron el pueblo, en busca del sueño americano ante la indiferencia de gobiernos que no dejaban otra opción.

Poco a poco el cambio se notará, advierte mientras recuerda que no puede haber tanta celeridad porque el abandono en el que dejaron a Veracruz requiere tiempo y esfuerzo.

Antes de despedir la transmisión en vivo recuerda que, el triunfo del 01 de julio de 2018 no fue tarea fácil, pero hoy los resultados son palpables. Así camina todo los días y comparte que en su familia lo enseñaron a levantarse temprano; y es que cuando se viene desde abajo, hay que despertar más temprano para que la jornada rinda, para que el dinero alcance.

Durante su andar, transmite en vivo y ahí los reconocimientos y agradecimientos no cesan al legislador que no olvida sus raíces, pero que además está pendiente de que, las promesas de campaña se cumplan.