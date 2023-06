Así celebró el Día del Padre don Juan Victoriano: Su hija lo corrió de su propia casa

Este domingo cuando se festejó el Dia del Padre, Juan Victoriano Huerta de 63 años de edad, recibió la peor de las traiciones y de parte de su hija, quien lo quiere correr de su propia casa.

Don Juan enviaba dinero a su hija para que ahorrara

El hombre quien desde este lunes pernocta en un inmueble sin ventana, ni puertas, narró que por 23 años trabajó en los Estados Unidos de Norteamérica y semanalmente mandaba a su hija 2 mil 500 pesos para que lo ahorra y posteriormente comprara un terreno donde construiría una casa.

Es así como Don Juan comenzó a trabajar más y aumentó el monto que enviaba semanalmente, pidiendo a su primogénita que ahorrara en el banco para que, a su llegada a este municipio, pudiera poner un negocio de venta de aves de corral con el cual se mantendría hasta su muerte.

Tuvo que regresar a su ciudad natal tras perder su trabajo

Todo marchaba bien, pero una enfermedad en sus ojos, le hizo perder el empleo, al no poder trabajar vivió de la caridad de sus amigos que fue fomentando a lo largo de los años, al sentirse avergonzado de todo el favor que recibía, decidió mejor venir a esta ciudad, donde ya tenía su casa e incluso 150 mil pesos ahorrados en una cuenta de banco.

Con la ayuda de un amigo que vive en la frontera norte, compraron los boletos de autobús que lo trajo a la ciudad choapense, pero en el momento que llegó al domicilio, no fue esperado como él lo pensó.

El recibimiento de su hija

"Mi hija me mira con ojos de odio, no lo puedo creer que me esté haciendo esto"

Su hija le confesó que no había dinero ahorrado ya que ella lo gastó en otras cosas que no supo explicar, además que no lo quería en la casa que se compró con el dinero que había mandado, porque ya vivía con su familia y no había espacio para él.

El hombre decepcionado por lo que había pasado, tuvo que meterse a un inmueble que apenas se está construyendo, sin embargo, su hija le insiste que se vaya, pero no tiene a donde irse.

Don Juan, se encuentra preocupado debido que a su edad ya no cuenta con la fuerza de antes no solo para volver a trabajar, sino para construir una vivienda, ya que su única hija lo quiere dejar en la calle.

No tiene adonde ir

Durante la mañana de este lunes el Don Juan no sabía a donde ir, ni siquiera que hacer y repetía "Mi hija me mira con ojos de odio, no lo puedo creer que me esté haciendo esto", al mismo tiempo que apretaba sus ojos con sus dedos para dejar de llorar y su respiración se agitaba con riesgo de sufrir un infarto.

Don Juan Victoriano se encuentra desesperado por la situación que atraviesa