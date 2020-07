Dirigentes panistas mienten al pueblo de Veracruz: Cazarín

Los dirigentes del Partido Acción Nacional, Joaquín Guzmán Avilés y Tito Delfín Cano, así como el diputado Omar Miranda Romero demostraron, una vez más, ignorancia y falta de honestidad en sus declaraciones a los medios de comunicación sobre el caso Actopan, afirmó el diputado Juan Javier Gómez Cazarín.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado rechazó los dichos de los panistas, quienes dijeron que la LXV Legislatura ha ocultado información respecto de las resoluciones que han emitido los órganos jurisdiccionales en el caso Actopan, pues todas las sentencias que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son de carácter público y toda la ciudadanía tiene fácil acceso a ellas.

"Sin duda que le mienten a las y los veracruzanos, pues se trata de una estrategia política de aquellos que se oponen al cambio y que buscan también perpetuarse en el poder municipal y seguir enriqueciéndose con el 90% de las obras públicas del Ayuntamiento de Actopan", sostuvo en entrevista el legislador por MORENA.

Gómez Cazarín rechazó categóricamente que el Congreso del Estado oculte información de las resoluciones en materia electoral sobre éste y otros asuntos, ya que es el Tribunal quien se encarga de difundir sus acuerdos y resoluciones bajo el principio rector de máxima publicidad.

"Son desafortunadas estas declaraciones, los panistas exhiben una vez más su ignorancia y mezquindad, porque vaya que tienen intereses económicos en el municipio. En Actopan hay orden y paz social, no pretendan desestabilizar el clima político estable del municipio", contestó el diputado coordinador del Grupo Legislativo de MORENA.

Respecto a la lamentable analogía que expuso Tito Delfín, el legislador recordó el desastre financiero que dejó este personaje en su paso por las presidencias municipales de Azueta y Tierra Blanca, "es una tristeza que la gente de estas comunidades haya padecido la verdadera Ley de Herodes con un alcalde como Tito Delfín".

Cabe mencionar existe una denuncia en su contra por un presunto fraude millonario por una planta de tratamiento de aguas residuales que nunca se construyó en Tierra Blanca.

Además, en 2014 fue denunciado en la entonces Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, por el presunto delito de desvío de recursos públicos y fraude por 3.5 millones de pesos, que no habría pagado a un constructor por una obra que fue realizada con fondos federales etiquetados para el fortalecimiento de la infraestructura pública municipal.

Por otra parte, Gómez Cazarín reiteró que se respetará cualquier decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Actopan, ya que las y los diputados son servidores públicos garantes del marco institucional y afirmó que el Poder Legislativo no ha dado ningún nombramiento en Actopan, "eso lo sabe muy bien el diputado Omar Miranda, y si no tiene conocimiento de ello es que no está haciendo bien su trabajo", finalizó.