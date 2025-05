Dirigente estatal del PAN señala irregularidades en detención de Carlos Alberto "N"; es tío de candidato

El PAN en Veracruz acusó irregularidades en la detención de Carlos Alberto "N", tío de Lauro Becerra García, candidato panista a la alcaldía de Coxquihui, realizada por agentes ministeriales sin que, según el partido, se presentara orden judicial.

La Fiscalía General del Estado informó que el detenido es presunto responsable del homicidio de Germán Anuar Valencia, aspirante de Morena a la misma alcaldía, asesinado el 29 de abril.

Lauro Becerra aseguró que su familiar "es una persona honesta" y fue aprehendido de manera ilegal.

Al respecto, el dirigente estatal del PAN, Federico Salomón Molina, exigió que el proceso se apegue a la legalidad. "Condenamos cualquier intento de intimidación. Lo que estamos viendo y padeciendo fue un acto más de intimidación, porque el dato que nos dan otras versiones es que nunca se les mostró la orden de presentación o de aprehensión", afirmó.

También te puede interesar... Detienen a presunto homicida de Germán Anuar Valencia, tras ataque del candidato en Coxquihui

FGE GENERA DUDAS: PAN

Salomón advirtió que la intervención de la Fiscalía genera dudas sobre su imparcialidad. "Casualmente fue al finalizar el mitin político, entonces eso deja mucho que desear, deja, como diría alguien por ahí, un sospechosismo terrible", señaló.

Acusó que el órgano de justicia opera con criterios políticos. "La misma situación ha pasado en varios municipios y en ellos la procuración de justicia no ha actuado de la misma manera. Condenamos este tipo de actos que vemos más como una forma de coaccionar a los ciudadanos para que no salgan a votar", declaró.

También te puede interesar... Germán Anuar Valencia: Presunto implicado se queda en prisión; familia afirma que es inocente

Además, pidió garantías legales y criticó la actuación del gobierno anterior. "Solicitamos que el Gobierno Federal, el Estatal y la Procuraduría de Justicia lo hagan con el debido proceso. No estamos pidiendo que no hagan su trabajo, pero que realmente no vayan a caer, como siempre pasa con la Fiscalía, en fabricar chivos expiatorios", dijo.

También te puede interesar... Nuevo atentado contra Juan Antonio Bautista López; balean casa del empresario de Las Choapas

"Lo vimos con el gobierno anterior de Cuitláhuac, donde hubo infinidad de personas encarceladas simplemente para justificar la mala o nula actividad de la Fiscalía", remató.