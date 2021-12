El integrante del comité ejecutivo Nacional del SUTERM , Víctor Manuel García Trujeque , aseguró que el costo de la energía eléctrica no disminuirá con la Reforma Energética ya que estos son regulados por Estados Unidos, y quien así lo afirme está mintiendo.

"Nosotros no regularizamos la energía eléctrica, en la reforma nos beneficia pero que digamos que se va a bajar es una mentira, la regula Estados Unidos".

Noticia Relacionada Senadores de Morena defienden a Del Río y piden transparencia a FGE y Poder Judicial

Aseguró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la empresa más importante del país y se le siguen dando mantenimiento a las plantas, y cierra el año cumpliendo con las prestaciones de ley a sus trabajadores, además de continuar con grandes expectativas para el 2022.

"Afortunadamente el SUTERM sigue trabajando, nuestros agremiados van recibiendo su aguinaldo en tiempo, nuestra revisión salarial salió perfectamente bien y yo creo que hoy por hoy terminamos un año bueno y empieza otro mejor".

Subrayó que el Sindicato a nivel nacional tuvo un buen resultado y lo mismo ocurrirá en el próximo.

"Somos cuatro veces primer lugar en transparencia y eso es un orgullo para nosotros como representantes, y a nivel nacional tuvimos el 96 por ciento de la revalidación de nuestra legitimización de nuestro contrato colectivo de trabajo; no puedo estar más contento".

En cuanto a las demandas de los electricistas de la Sección 84, a los cuales les han violentado sus derechos laborales y retenido en algunos casos sus salarios, como originario de Orizaba, García Trujeque lamentó lo que está ocurriendo por "las malas decisiones" del comité seccional que hoy los encabeza.

"Me da tristeza porque yo soy de Orizaba; no es el sindicato, es quien lo representa. Yo creo que es la peor representación en la historia que ha tenido el país y más en Orizaba; por respeto y cariño prefiero no contestar, pero ustedes ven lo que se está viviendo".

Aseguró que ante el clamor de los agremiados en cualquier momento habrá una respuesta del líder nacional.