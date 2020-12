Diputado reconoce daños en carreteras reconstruidas en Papantla

El diputado local, Eric Domínguez Vázquez reconoció que las carreteras recién reconstruidas, por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), ya presentan daños en algunos tramos, pero aseguró que serán reparadas por las constructoras contratadas para garantizar una mejor comunicación y calidad en los accesos entre las comunidades y los municipios.

Dijo que como diputado ha recorrido y constatado las fracturas que presentan algunas áreas rehabilitadas como el caso de la carretera desde las localidades de Halliburton hasta Cruz Verde, y unas partes que conducen a Rancho Playa, en Papantla.

En condiciones similares se encuentran los accesos rehabilitados desde el tramo comprendido "El Chote" hasta Coyutla, y en Zozocolco, ubicados en la Sierra del Totonacapan.

"Le estoy dando seguimiento. No las vamos a dejar así, que quede claro. Ha habido detalles, se tienen que corregir hasta que queden al cien por ciento... Del recorrido que he hecho, hay unos detalles, pero son mínimos, hay que ser realistas...esas son de las que yo me he percatado porque las he caminado, nadie me puede contar o algo porque yo físicamente he caminado esas carreteras y ahí estaremos para que queden al cien", respondió Domínguez Vázquez al ser cuestionado sobre las afectaciones en las obras.

El legislador aseguró que, junto con el titular de la SIOP de Veracruz, después de las comparecencias de los funcionarios estatales ante el Congreso Local, recorrerán las carreteras dañadas para hacer válidas las garantías que cada constructora ofrecieron al ser contratadas en los trabajos de rehabilitación de accesos carreteros.