Difícil para familiares superar un fallecimiento por COVID-19

La pandemia del COVID-19 ha puesto a muchas familias en una situación inédita ante la muerte inesperada de sus seres queridos, por lo cual es necesario que busquen el apoyo familiar o de un especialista aunque sea vía telefónica para ayudarles a superar su duelo, señaló la doctora Josefina Peralta, tanatóloga.

Señaló que hay personas que han perdido a casi toda su familia por esa enfermedad y quedan devastadas porque además ya no pueden siquiera despedirse de su ser querido, aunque actualmente el personal de enfermería está haciendo una labor muy importante al hacerles llegar mensajes a los enfermos.

Mencionó que en esos casos es importante el apoyo de familiares o amistades y también ayudarse con la fe.

Agregó que es importante que la persona entienda que no fue por un descuido de ellos, sino que es una situación que está viviéndose en todo el mundo.

Explicó que en el primer momento hay una negación por parte de la persona donde piensa que no le puede estar sucediendo, pero puede buscar el consuelo con familiares y amistades.

La tanatóloga mencionó que se requiere de una disciplina férrea para no caer en depresión, porque se empiezan a presentar síntomas como no querer hablar, no querer levantarse de la cama o no bañarse, "pero cada día deben levantarse y arreglarse como si fueran a salir a la calle".

Mencionó que independientemente de las creencias la fe les ayuda mucho a salir adelante, y pueden pedir fortaleza y por el eterno descanso del alma de su ser querido.

Agregó que algo que puede servir mucho a las personas que están en duelo es escribir sobre su dolor, y puede ser una autoterapia más efectiva que ir al psicólogo o al terapeuta, pues nadie lo escucha o estará pendiente de lo que escriben, sino que pueden poner libremente lo que sienten.

Esos escritos, indicó, se deben guardar, para que en una semana o dos puedan comparar sus sentimientos con los que tenían cuando iniciaron ese ejercicio.

La especialista destacó que es importante que las personas hablen sobre su dolor, ya sea de esa manera o con un familiar, con una amistad y decirles lo que sienten.