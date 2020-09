Diez Francos promete a PRI alcaldía de Orizaba y diputaciones

El dos veces ex alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, señaló que es tiempo de hacer ver a los ciudadanos que el PRI ha tenido más aciertos que errores, por lo que comprometió ante el dirigente estatal del partido a que el próximo alcalde habrá de ser priista, lo mismo que los dos diputados.





Al dirigir unas palabras durante el acto de toma de protesta de Karina Solís Herrera como nueva presidenta de este partido en la ciudad, el empresario destacó que el PRI le dio a él la oportunidad más grande de su vida de hacer algo por su ciudad y eso no se olvida.





"Es el momento de que todos los ciudadanos de México vean lo que ha hecho el PRI, muchísimas cosas mejores que los errores que se han cometido, yo creo que con Karina, Martín (García Limón) y toda la gente que va a estar acá, nos comprometemos no solo a que siga la continuidad en la ciudad, (sino) a ganar las dos diputaciones)", expresó.





Previamente, en entrevista, al preguntarle de manera si participaría de nueva cuenta en las contiendas electorales, comentó que falta mucho tiempo.





Dijo que aún no ha decidido si participar o no, por lo que no podría decir si va "por Morena, por el PRI o por el Vaticano, todavía no".





Expresó que su corazón es mexicano, veracruzano y orizabeño y hoy ve que en la ciudad se lleva un buen trabajo y debe continuar así si es lo que quieren los ciudadanos.





Puntualizó que la continuidad son los orizabeños, que le dieron la oportunidad a los siguientes alcaldes, entre ellos él.





Sobre la posibilidad de que buscara la gubernatura, recordó que esa elección será hasta el 2024 y no sabe si quiera si llegue, por lo que si alguien le asegurara que para entonces estará sano, lo firmaría.





Sobre el tema del manejo de la pandemia, Diez Francos consideró que el gobierno federal ha hecho muy mal manejo y en pláticas con gente del IMSS sabe que hay un trato terrible a los doctores y los ciudadanos y es algo que reprueba.