Diez Francos asegura que reforzará cuerpo de Bomberos de Orizaba

Así mismo informó que buscará incrementar el número de ambulancias a la coordinación de Protección Civil Municipal.

"Vamos a meter más ambulancias a Protección Civil porque somos más eficientes, ya en este momento la Cruz Roja tuvo su tiempo en este momento la eficiencia es de los gobiernos municipales cuando saben hacer bien las cosas y Orizaba va bien y hay recursos para poderlo hacer".

Cuestionado si la Estación 119 de Bomberos de Orizaba formará parte de la agenda de la donación de su salario, tal y como lo ha anunciado, el abanderado por el PRI-PAN-PRD, dijo que sí.

"Sí, bomberos estará contemplado también y me han solicitado becas a diferentes alumnos con calificación de 10, yo creo que hacía allí vamos a dirigir, vamos a analizar como dice nuestra revista, analizaremos cada mes y pondré un grupo de gente que me ayude a analizarlo y lo haremos público como siempre lo hemos hecho, no para publicitarnos sino para transparentarlo".

Recordó que Orizaba es el único municipio que apoya a esta cooperación de auxilio.

"Son recursos económicos, les da 30 mil pesos mensuales y también la ley que dice que los ayuntamientos tengan que aportar a Bomberos".

Diez Francos aseguró que de lograr el triunfo, continuará apoyando a esta corporación.

"Es necesario, esto no puede nada más ser de los empresarios el apoyo hacia los Bomberos. Cuándo se inició hace exactamente 50 años estaba el abuelo de mi esposa don Elías Chahín el tío de Igor (Rojí) era pura iniciativa privada y así ha estado por 50 años".

