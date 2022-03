Dialoga Gómez Cazarín con el pueblo de Oteapan

"Estamos aquí checando los límites territoriales, porque exactamente a través del diálogo nos dimos cuenta que algo estaba mal; lo platicamos y le estamos dando la solución pertinente, por eso estamos aquí. No nos vamos a esconder; yo no me escondo, sé de dónde vengo y qué es lo que tenemos que hacer, sino no estaría aquí. Estoy aquí porque hay compromiso con un pueblo que ha sido ofendido", expresó.

Reiteró su respeto por la autonomía de los poderes de la nación; el Congreso local no tiene nada que ver con las órdenes que tome el Gobierno o el Poder Judicial; le corresponde hacer y modificar las leyes, por eso se está aquí, para hacer una corrección legislativa, no de gobierno ni judicial.

Ante el pueblo reunido en la plazuela principal, Gómez Cazarín sostuvo que aquí no se trata de ningún partido político, se trata de un pueblo; no existen los líderes, existen los pueblos que se defienden, a eso se refiere la Cuarta Transformación, a que no existan líderes, sino la voz del pueblo.

"Este problema tiene muchos años; les puedo asegurar que creo es la primera vez que viene el presidente de todos los diputados a dar la cara, vamos a buscar la solución justa y no los vamos a soltar, no los vamos a dejar, vamos a seguir teniendo contacto directo porque queremos que se haga justicia en Oteapan", enfatizó.

Y les advirtió: me van a seguir viendo caminando aquí, mandando a los representantes del Congreso para darle solución a este problema, a las autoridades municipales, y a la comisión del pueblo le reitero que se seguirá dialogando; el Congreso estará de puertas abiertas hasta que esto se defina de manera justa por parte de la Suprema Corte.

Por su parte, Jairo César Martínez, presidente; Marlene Mendoza Ramírez, síndica, y Elías Bautista Francisco, regidor único, del ayuntamiento de Oteapan, reconocieron al diputado local Juan Javier Gómez Cazarín por cumplir su palabra de atender personalmente al pueblo, por acompañarlos en la defensa de su territorio ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Julio César Martínez agradeció la palabra cumplida y que se esté tomando en cuenta el decreto presidencial de 1890, porque ahí está la verdad de los límites territoriales.

Este sábado, el Diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local arribó a esta cabecera municipal junto con el secretario general del Poder Legislativo, Domingo Bahena Corbalá, y con personal del departamento jurídico, reiterando que seguirá caminando por Oteapan para impulsar su desarrollo.