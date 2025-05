Día de las madres: buscadoras, el rostro doloroso del 10 de mayo

Junto a la celebración de las familias, de hijos e hijas, junto a los recuerdos amorosos en el Día de las Madres, hay otra realidad dolorosa que grita en las calles, que busca sin parar.

El otro 10 de mayo es el que sale a las calles a gritar "¿dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?", "este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta", "de norte a sur, de este a oeste, seguiremos esta lucha, cueste lo que cueste". "¿Qué por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!", lanzan la consigna desgarrada a su paso por las ciudades.

Se trata de mujeres que llevan tiempo, "larga data" como le llaman; años, más de 10, buscando a sus hijos, a sus hijas. Han buscado en panteones, en barrancas, en predios. Han buscado hasta debajo de la tierra; han encajado varillas buscando el olor de los restos que podrían ser los de aquellos que ellas trajeron al mundo. Necesitan encontrarlos, saber de ellos, tener paz.

"El día en que mi hijo desapareció, perdí la paz en mi vida. Vivo con ese dolor, es como una marca que nos acompaña diario, que nos desgasta. Hay quienes han muerto sin saber en dónde están sus hijas o hijos", comparte doña María Antonieta, madre buscadora.

Doña María Antonieta busca a su hijo Guillermo Muñoz Roa, desaparecido desde el 16 de noviembre de 2011. Han pasado más de 13 años sin saber de él. Son trece años de búsqueda, de ser madre buscadora.

Las madres buscadoras no dejan de buscar, no paran. Sin embargo, se desgastan, comparten. Se abrazan entre ellas, se organizan para buscar, marchan. Dedican la mayor parte de su tiempo a buscar con la esperanza y exigencia de saber en dónde están sus hijos, para recuperar la paz que han perdido desde el día en que desaparecieron

"Sólo hasta encontrarlos podremos estar en paz. Me han robado la tranquilidad con la desaparición de mi hijo, imagínense 11 años buscándolo sin tener respuesta, de ver muchas omisiones en las investigaciones, hacen como que al ahí se va para que no digamos que no están trabajando. Pienso que deberían hacer conciencia -las autoridades-, si de todos modos gastan e invierten, que busquen e investiguen bien, que haya buena identificación genética, bancos de datos, que se coteje bien".

Doña Vicky también busca a su hija. Yunery Citlalli Hernández Delgadillo está desaparecida desde el 28 de noviembre de 2011.

Nada de noticias de su hija desde hace once años, lamenta. No hay avance en las investigaciones, por lo que doña Vicky, junto con otras madres y padres, seguirán buscando a sus hijos e hijas.

"Nosotras somos las que buscamos, los que buscamos, quienes vamos a lugares donde podemos ir a buscar (...) Hay una deuda pendiente con las madres de las personas desaparecidas".

La señora Sara González, es otra de las madres buscadoras. Se han cumplido ya 15 años de la desaparición de su hijo Ivanhoe Mass González.

La madre buscadora ha insistido en que se devuelva identidad a los cuerpos inhumados de manera clandestina, y haya un banco de información para que se coteje información en el país, pues podría haber cuerpos de Veracruz en otros estados y viceversa.

Argenis Yosimar Pensado Barrera y Antonio de Jesús Viveros Ladrón de Guevara, desaparecieron hace once años. Sus madres Fabiola pensado y Rosa Elena Ladrón de Guevara se sienten cansadas, pero siguen la búsqueda, comparten.

Y es que lo que más cansa es la angustia, la desesperación de no saber en dónde están, qué ha sido de sus hijos desde hace ya varios años, más de una década.

"Que los busquen como si fueran sus hijos", es el llamado a las autoridades, por parte de doña Rosa Elena Ladrón de Guevara, mamá de Antonio de Jesús.

"Estamos cansadas, pero no dejaremos de buscar".

Ellas son sólo algunas de las valientes mujeres que, movidas por el inmenso amor hacia sus hijos, han sacado fuerzas de la incertidumbre, de la angustia, del dolor, de no saber en dónde están sus hijos.

Pese al cansancio, no paran de buscar. Junto a ellas, otras muchas mujeres que son madres, buscan a sus hijos. Pero también hay hijos e hijas que buscan a sus madres. Familias, amigos, que esperan noticias de sus seres queridos quienes están desaparecidos, y que este 10 de mayo marcharán en Xalapa y en distintas ciudades en el estado de Veracruz y en todo México, para clamar, una vez más, noticias de quienes buscan desesperadamente, y por quienes saldrán a las calles a marchar también en el Día de las Madres.