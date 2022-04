Independientemente de que las autoridades puedan tener otros datos, es un hecho que las desapariciones de personas siguen ocurriendo y no se ve que al menos en este delito haya una disminución, señaló Araceli Salcedo Jiménez, representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba -Córdoba.

"Vean nada más las fichas al día a día, no cesan. Esto es el día a día, mi teléfono no para de sonar en la semana porque solicitan apoyo las personas para el asesoramiento o acompañamiento de alguna persona desaparecida".

Noticia Relacionada Por Semana Santa, espera Canaco repunte de turismo en Orizaba

Salcedo Jiménez mencionó que por una parte el gobierno transmite que todo está tranquilo y que están bajando los delitos pero hay semanas en las que se ve que se publican muchas fichas; entonces no va disminuyendo, "al contrario, creo que se está acrecentando".

Mencionó que quienes acuden a las fiscalías a denunciar la desaparición de sus seres queridos en ocasiones se encuentran con que no les quieren levantar la denuncia porque les dicen que tienen que pasar tantas horas cuando esto no es así; "ya no hay que esperar a que pasen las horas".

Indicó que lamentablemente se siguen topando con insensibilidad e indolencia por parte de algunos servidores públicos.

Consideró que las desapariciones no han disminuido y al contrario, han aumentado, y junto con éstas también los secuestros, pero mucha gente calla porque les da miedo a veces más la propia autoridad y entonces prefieren pagar, y cuando recuperan a su familiar ni siquiera denuncian.