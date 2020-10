Detenidas, denuncias por acoso en la UV en Córdoba-Orizaba

Debido a la pandemia las quejas que se habían presentado en la Universidad Veracruzana (UV) por presunto acoso de maestros hacia alumnas están detenidas, señaló la maestra Anabel Ojeda Gutiérrez, coordinadora de la Unidad de Género de la institución en la zona Córdoba-Orizaba.

Recordó que de las denuncias que se hicieron en los tendederos se puntualizó que así no se podía proceder, sino que se requería una queja formal ante la institución, por lo que se habló con muchas de las chicas quienes estaban dispuestas a presentar denuncia cuando inició el COVID-19.

Mencionó que están a la espera de que se retome todo y así, si las afectadas quieren proceder, presenten un señalamiento por escrito y se pueda iniciar el proceso correspondiente y ante la Fiscalía también si lo desean y en ese caso les dan acompañamiento.

Detalló que hay un protocolo que se debe seguir y cualquiera lo puede consultar en internet y como resultado de eso se toman las decisiones, que pueden culminar con la rescisión de contrato del acosador.

Agregó que a la fecha se ha tenido un solo caso que terminó en rescisión de contrato.

"Todo con la pandemia se paralizó un poco, justamente estábamos en esa cuestión de los tendederos y de proceder a denuncias, estaba yo en reunión con muchos colectivos de estudiantes de muchas facultades cuando llegó la pandemia, entonces ahora la verdad es que estamos recibiendo sobre todo casos también de acosos cibernéticos, de amenazas cibernéticas, extorsión por las redes sociales y lo estamos acompañando", expuso.

Sin embargo, añadió, en esos casos los agresores no suelen ser de la UV, entonces se les da el acompañamiento a las estudiantes pero la universidad no puede proceder contra los agresores porque no son parte de la misma.

Acerca de si ahora que se iniciaron las clases virtuales se ha presentado alguna situación con algún maestro por mensajes inapropiados hacia las alumnas, comentó que hasta ahora no ha tenido algún reporte por esa situación.

Mencionó que están por iniciar una encuesta para toda la comunidad estudiantil, académica y laboral para medir el acoso cibernético, la cual saldrá esta semana y dependiendo de los resultados se tomarán acciones.

Agregó que un tema preocupante es que hay muchas jóvenes de la UV y fuera de ella que están siendo extorsionadas.