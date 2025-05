Destapan más irregularidades de personal de CFE en Altas Montañas de Veracruz

A las quejas que ciudadanos han dado a conocer por cobros excesivos y otras irregularidades en Orizaba por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se suman cada día nuevos señalamientos que están siendo captados por las organizaciones que han realizado manifestaciones para exigir un alto a esos abusos.

Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) indicaron que entre las recientes quejas que han sumado está la de una familia que reside en Xometla, en donde se encuentran rentando casa y que está compuesta por los padres y dos niños pequeños, uno de 3 años y otra de año y medio.

"De repente llegaron trabajadores de la CFE y les dijeron que les iban a cambiar el medidor y lo quitaron. Aunque llevaban otro medidor no se los pusieron, les dijeron que les iban a poner otro después. Eso fue en enero, pasó el tiempo y a ellos (la familia) se les hace fácil y se conectan y ahora les notificaron el pasado 7 de mayo que son acreedores a una multa de 189 mil 579 pesos", señalaron.

Los ciudadanos organizados cuestionaron cómo es posible que por tres meses les quieran cobrar esa multa de casi 190 mil pesos, cuando quien quitó el medidor y dejarlos sin medidor fue la propia CFE, a pesar de que era un medidor digital, no era de los viejitos.

La excusa que les dieron para quitarlo fue que ya llevaba 10 años y había concluido su tiempo de vida útil, pero nunca se los devolvieron y ahora les llegan con esa multa impagable.

"Nos llegó otro caso de otra persona en Mendoza, ellos están trabajando en Hermosillo, tienen su casa en Mendoza pero ya no viven, sólo se hospedan cuando vienen de vacaciones, pero la casa nadie la habita. Ahí tienen muebles viejitos y resulta que también les llega la notificación de que deben 76 mil de multa porque lo acusan de tener un cable derivado", comentaron.

Los integrantes del FNLS indicaron que de acuerdo con la familia, ese cable va del medidor porque hace tierra, lo pusieron por encima y está haciendo adentro de la propiedad, lo que para la CFE significa que están robando la luz.

Aunque la familia ya pidió que vaya el personal de CFE a que cheque que sólo es un cable que hace tierra, nadie va y el cobro lo están haciendo.

Mencionaron que son más de 60 casos de ciudadanos que se acercaron durante las manifestaciones que realizaron el FNLS y otras organizaciones diariamente en Orizaba para pedirles su ayuda porque aunque acuden a esa empresa no les resuelven nada y sólo les quieren obligar a pagar, pero se trata de familias que no tienen los recursos económicos y, sobre todo, que no han hecho el consumo que les pretenden cobrar.

Agregaron que han detectado que todos los movimientos que hace el personal de la CFE se dan en los meses de diciembre a febrero y por eso consideran que lo hacen de manera sistemática.