Desecha OPLE queja del PAN contra Rocío Nahle por actos anticipados

El Organismo Público Local Electoral decidió desechar la queja presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Rocío Nahle García, a quien acusaban de actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) declaró improcedente dicha denuncia, en contra de la hoy precandidata a la gubernatura de Veracruz.

Fue el pasado 7 de diciembre, cuando el dirigente estatal panista Federico Salomón Molina presentó una queja ante al OPLE, acusando promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de precampaña y/o campaña y transgresión a los principios que rigen la materia electoral.

DENUNCIA SIN SUSTENTO

Para ello, sustentaron la queja consistente en 79 ligas electrónicas y pidieron la certificación de lonas, pinta de bardas y espectaculares colocados en 40 ubicaciones diferentes; y solicitaron la suspensión inmediata de las asambleas informativas de García Nahle y su difusión en redes sociales.

En el análisis del escrito de queja, los consejeros integrantes de la referida Comisión aclararon que, al momento de presentarse la queja, la denunciada ya no tenía el carácter de servidora pública.

De igual forma establecieron que las ligas electrónicas denunciadas están dedicadas en el marco de la labor periodística e informativa y emitidas en ejercicio de la libertad periodística, de expresión y de prensa.

En el caso particular de las bardas pintadas, lonas y espectaculares algunas no se encontraron y las localizadas no se advirtió actos de promoción personalizada y respecto de las asambleas informativas se concluyó que no se hacen llamados a solicitar el voto de manera frontal ni mediante el uso de una equivalencia funcional.

En este sentido, los consejeros integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias no encontraron elementos que acreditaran los hechos denunciados y, por tanto, no es procedente imponer medidas cautelares.