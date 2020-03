Desdeña Alcalde violencia del crimen en Sayula

El presidente municipal de Sayula de Alemán, Fredy Ayala González, minimizó el asesinato del regidor Héctor Velázquez Vázquez, ocurrido hace unas semanas y dijo que su ayuntamiento es seguro pues han bajado mucho los índices delictivos y no ha existido nada grave.

Señaló que las investigaciones por ese hecho las lleva al gobierno estatal por lo que no quizo abundar y dijo saber que el edil ya había sufrido una agresión.

"Ha habido algunos delitos del fuero común pero nada alarmante hasta hoy, ha estado más calmado. Sabemos que el edil ya había sufrido un atentado hace un tiempo pero ahí que el estado haga sus investigaciones", dijo.



El alcalde acudió a la capital a presentar el Festival de Identidades Tradicionales a realizarse en Sayula por lo que dijo no querer desviar la atención.

El regidor fue ejecutado frente a las oficinas municipales del PRI en Acayucan, a bordo de su vehiculo Nissa color gris, cuando sujetos armados le dispararon en varias ocasiones.



En ese tenor rechazó que en su caso, haya incrementado su seguridad e insistió en que los índices delictivos van a la baja.

"No, ninguna amenaza, no tenemos seguridad más que nuestro pueblo. Los delitos han disminuido, no tengo los porcentajes pero escucho a la población más tranquila, hay menos asaltos, menos secuestros", dijo.



Del 14 al 22 de marzo se realizará en Sayula el Festival de Identidades Tradicionales y se trata de un festival al que están invitados estados como Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Ciudad de México y Chiapas pues habrá actividades culturales, gastronómicas y de convivencias, ballet folclórico y jaraneros del estado de Veracruz.