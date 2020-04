Desconocen pequeños comerciantes de Orizaba sobre apoyos por contingencia

Pequeños y micro comerciantes de Orizaba desconocen si habrá algún apoyo del gobierno federal como se ha mencionado, pues cuando acuden a preguntar en las oficinas de Bienestar les dicen que "no hay nada"; a la fecha hay varios comercios que han optado por cerrar definitivamente sus puertas.

Tan solo en el centro de la ciudad, en los alrededores de la calle Norte 6, cerraron una cocina económica, un negocio de ropa y una ferretería.

En el caso de la cocina su propietaria comentó que en últimos días estaban vendiendo solamente dos comidas al día, por lo que no había manera de sostener el negocio o a los cuatro empleados que había, por lo que se cerró una fuente de ingresos para cinco familias.

"Lo mismo pasó con los otros negocios porque no tenían prácticamente clientes, entonces no podían pagar luz, renta, mucho menos los sueldos de los empleados, porque dicen que hay que pagarles a los empleados pero ¿quién ayuda?, nadie", comentó uno de los propietarios que cerró e incluso sacó todo lo que ahí tenía, para no tener que pagar la renta otro mes.

Agregó que para ellos no hay ayuda, por lo que se les hace imposible subsistir.

Cabe mencionar que las señoras que venden alimentos en la Catedral acudieron a las oficinas de Bienestar a preguntar si era verdad que habría algún apoyo para las familias, donde les dijeron que no.

A veces, dicen, en todo el día venden solo dos elotes.

Otros trabajadores a quienes golpeó la emergencia fueron los boleros; en redes sociales la esposa de uno de ellos pidió que alguien les ayude con lo que puedan, "una bolsita de frijol, una de arroz" porque no tienen nada de comer, y son dos niños los que dependen de ellos.