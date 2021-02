Desconocen paradero del titular de Gobernación de Orizaba

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, señaló que espera que el director de Gobernación, Erick Reyes Morales, se presente; en tanto que del comandante Víctor Hugo Cid Guzmán ´El Fantomas´, no saben nada.

"Yo intenté tener contacto con ellos desde el día del problema. El director da clases, es maestro de la Universidad Veracruzana y está todos los sábados en Xalapa, entonces ahorita vamos a tratar de ver dónde anda y qué va a pasar con él, y el inspector prácticamente desde que se metieron a su casa no está. No sabemos si lograron detenerlo o no lograron detenerlo, no sabemos", mencionó.

Descartó el director de Gobernación haya huido pues no tiene por qué hacerlo, mientras que del comandante insistió en que no sabe si fue detenido o no.

Rojí López señaló que el ayuntamiento está en disposición de colaborar y ha estado hablando con el inspector que queda a cargo de la seguridad y aceptó que entrara personal de intendencia pues las instalaciones estaban hechas "un asco", que se recuperaran las cámaras de videovigilancia adentro de las instalaciones porque las rompieron y que monitoristas del C5 entraran a trabajar, lo mismo que la secretaria de la Dirección,

Consideró que lo que se tenía era una ciudad que estaba tranquila y en paz y ahora se tendrá que ver con el Cabildo qué hacer.

Tras la sesión de Cabildo que se llevó a cabo este lunes mencionó que se tuvo una muy complicada en donde llegaron ciudadanos a quejarse por presuntos abusos de la Fuerza Civil y SSP, abogados del Colegio Silvestre Moreno Cora para ponerse a las órdenes del ayuntamiento e integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública para concertar una reunión y tratar el tema de la corporación policíaca.