Descartan alcaldes en zona centro reforzar seguridad personal

Tras el asesinato del presidente municipal de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua, alcaldes de la región de las altas montañas no han considerado reforzar su seguridad personal, asegurando que la vigilancia debe estar al servicio de los ciudadanos.

El presidente municipal de Río Blanco, Ricardo Pérez García, lamentó el asesinato del edil, y aseguró que las autoridades serán las encargadas de investigar, esclarecer y aplicar justicia.

"Siempre es una constante el tener precaución pero el trabajo así lo amerita; es un trabajo de riesgo, así lo entendido. Nosotros trabajamos sin temor porque no le debemos nada a nadie y no tenemos nada contra nadie".

El alcalde de Acultzingo, Luis Alfredo Cruz López, manifestó que siempre se dedica a su trabajo y no ha sido necesario tomar acciones adicionales.

"No, no tengo porqué, siempre ando solo o acompañado de mi chofer pero andamos trabajando, nos dedicamos a trabajar. Lógicamente no nos podemos confiar, pero nuestra conciencia está tranquila".

Unos por tranquilidad; a otros no les alcanza

Ernesto Torres Navarro, alcalde del municipio de Nogales, señaló que la tranquilidad se mantiene por la vigilancia de los elementos municipales y la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública para garantizar su tranquilidad y de los pobladores.

"Nogales tiene 32 elementos que hacen su mejor esfuerzo; sin embargo, cuando por alguna u otra situación pudieran rebasar al municipio entonces cuentan con el respaldo y el apoyo del Gobierno del Estado".

Por último, el presidente municipal de Zongolica, Benito Aguas Atlahua desechó por completo la posibilidad, ya que los recursos son insuficientes y son destinados a obras, y se complicaría hacerlo en su seguridad personal.

"Yo no tengo camioneta del ayuntamiento, traigo el vehículo personal porque yo creo que debemos ser conscientes y el recurso es para el pueblo.

"Lo digo con mucho respeto, no traigo seguridad, patrulla adelante o atrás porque no alcanzan los recursos; si lo hubiera me refuerzo pero no lo hay".