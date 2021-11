La reforma fiscal está cumpliendo con el no aumento a los impuestos, que es una de las principales inquietudes, además de que está enfocada al control, a la claridad y a la simplificación, informó la síndico ante el SAT de la Canaco , María Elena Pablo Urquia .

Admitió que no hay nada de que temer sobre la incorporación de los jóvenes de 18 años ante el SAT, pues desde sus estudios en la mayoría de las ocasiones se les genera su RFC.

"La reforma fiscal está cumpliendo; no va ver aumento del impuesto sobre la renta ni de IVA pero sí tiene varias medidas que nos pueden afectar, no en la forma que nosotros pensamos, sino que están pendientes al control, a la claridad y a la simplificación.

"A qué me refiero con control, ahí está una de las medidas que están poniendo control sobre el contribuyente y sobretodo el contribuyente que no está cautivo, el contribuyente informal, sobre eso va enfocada".

Recalcó que con esa medida se pretende que todos los jóvenes tienen que estar registrados a partir de los 18 años, tal y como se hace ante el INE.

"Así como todos tenemos que sacar nuestra credencial es lógico que tengamos un Registro Federal de Contribuyentes a partir de los 18 años; con esto se busca darle a la autoridad una imagen de cuál es la base de contribuyentes que hay y que puede tener.

"Una persona de 18 años inscrita, que no está inscrita, puede tener ingresos, pero esos ingresos no están registrados ante el SAT porque no existe un RFC a través del cual se están impactando, pero sin embargo cuando estamos obligados a tener una RFC, cuando lleguemos a abrir una cuenta de banco nos van a solicitar un RFC y ahí va a estar el registro".

Puntualizó que con ello el SAT sabrá de dónde provienen los ingresos, y el contribuyente podrá explicar "que se los dio su papá o su tía o un familiar" porque está estudiando, y no existe ningún problema porque existe una explicación.

"Pero qué pasa si no tengo una explicación, entonces va a ser un ingreso que no estoy declarando; el que nada debe nada teme".

Aseguró que le llama mucho la atención el que exista desconocimiento, cuando muchas universidades les generan su RFC cuando cursan sus estudios.

"Muchas veces los chavos no saben que ya están inscritos; cuando muchos llegan a verme porque están iniciando un negocio piden sus datos porque desde la universidad o desde la prepa ya se lo generaron, y te lo van a poner sin obligaciones, entonces ahí si sacas una constancia de situación fiscal va a saltar y te van a poner ´este es tu RFC, tu nombre, tu dirección´, pero no tienes obligaciones fiscales, entonces no temas nada".

Subrayó que esta medida ya estaba, únicamente se está volviendo obligatoria al cumplir los 18 años, ya que con ello habrá más control.

En cuento al pago de impuestos por los depósitos en efectivo, Pablo Urquia dijo que esta medida que se está proponiendo es un impuesto o una cuota que ya existió hace algunos años.

"Recordarán algunos el IDE, el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo; me preguntan ´entonces ya no puedo depositar en efectivo´, sí, sí puedes hacer un depósito en efectivo, arriba de 15 mil pesos te van a cobrar un impuesto pero ese impuesto o esa cantidad la vas a poder acreditar contra otros impuestos que tienes a cargo porque tú estás como contribuyente".

Enfatizó que será un tipo de traslado, ya que se lo va quitar el banco, les hará llegar una constancia de lo que le quitaron o retuvieron y después el contribuyente lo va a tener contra otros impuestos y los va a recuperar; "todo va en función de cómo estemos registrados de nuestros buenos controles, lo que la autoridad persigue con estos controles es que seamos obviamente contribuyentes cautivos pero a la vez contribuyentes ordenados".